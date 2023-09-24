Меган Маркл перестала "боротися" за патентування своєї торгової марки
Раніше стримінгова платформа Spotify припинила співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі. Перед цим герцогиня Сассекська хотіла запатентувати назву свого подкасту Archetypes і намагалася це зробити понад 17 місяців. Втім зараз стало відомо, що Меган відмовилась від цієї ідеї.
Про це повідомляє видання New York Post.
Герцогиня опустила руки
Меган Маркл відкликала заявку на торговельну марку для свого вже неіснуючого подкасту "Архетипи" (Archetypes). З відповідною заявою дружина принца Гаррі звернулася до Бюро патентів і торгових марок США.
Саме ця інстанція напередодні відхилила заявку зіркової пари на ексклюзивні права на Archetypes через ймовірність сплутування з вже наявним брендом. Меган та Гаррі домагалися отримати право виключного використання назви в таких категоріях, як "завантажування аудіозаписів та подкастів" для всього, що стосується культурного ставлення до жінок і стереотипів, що їх стосуються.
Герцогині та герцогу Сассекським було відмовлено через наявну торгову марку аризонської фірми Archetypes LLC, яка 2015 року отримала ексклюзивні права для серії книг і статей про харчування, фітнес, сексуальність та психологічне самовдосконалення.
Подкаст актриси Меган Маркл тривав всього один сезон. Вийшло 12 епізодів, в якому вона обговорювала з гостями проблему утисків жінок у сучасному світі.
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