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Меган Маркл перестала "боротися" за патентування своєї торгової марки

24 вересня 2023 07:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Меган Маркл перестала "боротися" за патентування своєї торгової марки
Герцогиня Сассекська, Меган Маркл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Раніше стримінгова платформа Spotify припинила співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі. Перед цим герцогиня Сассекська хотіла запатентувати назву свого подкасту Archetypes і намагалася це зробити понад 17 місяців. Втім зараз стало відомо, що Меган відмовилась від цієї ідеї.

Про це повідомляє видання New York Post.

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Меган Маркл відкликала заявку на торговельну марку для свого вже неіснуючого подкасту "Архетипи" (Archetypes). З відповідною заявою  дружина принца Гаррі звернулася до Бюро патентів і торгових марок США. 

Саме ця інстанція напередодні відхилила заявку зіркової пари на ексклюзивні права на Archetypes через ймовірність сплутування з вже наявним брендом. Меган та Гаррі домагалися отримати право виключного використання назви в таких категоріях, як "завантажування аудіозаписів та подкастів" для всього, що стосується культурного ставлення до жінок і стереотипів, що їх стосуються.

Герцогині та герцогу Сассекським було відмовлено через наявну торгову марку аризонської фірми Archetypes LLC, яка 2015 року отримала ексклюзивні права для серії книг і статей про харчування, фітнес, сексуальність та психологічне самовдосконалення.

Подкаст актриси Меган Маркл тривав всього один сезон. Вийшло 12 епізодів, в якому вона обговорювала з гостями проблему утисків жінок у сучасному світі. 

Подкаст Меган Маркл
Заставка подкасту Меган Маркл на Spotify. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий светр принцеси Діани продали за понад мільйон доларів. Також ми розповідали,  чому принц Вільям перестав літати разом з родичами.

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