Меган Маркл перестала "боротися" за патентування своєї торгової марки

Герцогиня Сассекська, Меган Маркл. Фото: Google

Раніше стримінгова платформа Spotify припинила співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі. Перед цим герцогиня Сассекська хотіла запатентувати назву свого подкасту Archetypes і намагалася це зробити понад 17 місяців. Втім зараз стало відомо, що Меган відмовилась від цієї ідеї.

Про це повідомляє видання New York Post.

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Меган Маркл відкликала заявку на торговельну марку для свого вже неіснуючого подкасту "Архетипи" (Archetypes). З відповідною заявою дружина принца Гаррі звернулася до Бюро патентів і торгових марок США.

Саме ця інстанція напередодні відхилила заявку зіркової пари на ексклюзивні права на Archetypes через ймовірність сплутування з вже наявним брендом. Меган та Гаррі домагалися отримати право виключного використання назви в таких категоріях, як "завантажування аудіозаписів та подкастів" для всього, що стосується культурного ставлення до жінок і стереотипів, що їх стосуються.

Герцогині та герцогу Сассекським було відмовлено через наявну торгову марку аризонської фірми Archetypes LLC, яка 2015 року отримала ексклюзивні права для серії книг і статей про харчування, фітнес, сексуальність та психологічне самовдосконалення.

Подкаст актриси Меган Маркл тривав всього один сезон. Вийшло 12 епізодів, в якому вона обговорювала з гостями проблему утисків жінок у сучасному світі.

Заставка подкасту Меган Маркл на Spotify. Фото: Google

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