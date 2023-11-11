Гіпноз на красу — Міс Всесвіт Україна розкрила свій б’юті-режим

Міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліна Усанова. Фото: Insider.ua

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт"-2023 Ангеліна Усанова знялась у стильній фотсесії. Красуня позувала у прозорій сфері та розповіла про секрети краси.

Про це пише Insider.ua.

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Модель розповіла про свій шлях до духовних практик та "прокачку" власного тіла. Журналісти навідалися у гості до новоспеченої міс, аби на власні очі побачити, як Ангеліна Усанова в унікальному сферичному куполі займається духовними практиками.

Міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліна Усанова. Фото: Insider.ua

"Мої рутинні б’юті-звички поділяються на два види: духовні та тілесні. Щодо першого — щоранку, після пробудження, я вмикаю свою улюблену медитацію "Любов до себе" від Джо Диспензи. Вона дуже концентрує мої жіночі енергії. Після вмикаю другу медитацію "Гіпноз на красу, омолодження й оздоровлення організму". Саме ці дві б’юті-звички налаштовують мене на правильну "хвилю" краси й любові до себе. Краса починається зсередини, краса — це здоров’я, краса — це правильне сприйняття світу й себе", — розповіла модель.

Міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліна Усанова. Фото: Insider.ua

Усанова не виходить з дому без сонцезахисного крему.

"Це мій мастхев, і я раджу всім дівчатам ніколи не забувати про SPF-захист для своєї шкіри. А от спати я не ляжу, поки не зроблю зачіску… Так-так, саме зачіску на ніч. Зазвичай дівчата лягають спати із розпущеним волоссям — і це помилка, бо таким чином воно пошкоджується. Тож, аби на нього було менше фізичного впливу, я роблю косу, фіксуючи її шовковою або атласною резинкою, — завдяки цьому волосся травмується менше. І звісно, ніколи не ляжу спати без усіх етапів очищення й тонізації шкіри обличчя", — говорить Усанова.

Міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліна Усанова. Фото: Insider.ua

Міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліна Усанова. Фото: Insider.ua

Також красуня розповіла, що дотримується здорового харчування, і вживає тільки рослинну їжу. А ще вона придбала незвичний атрибут для своїх медитацій.

"На моїй прибудинковій території є сферичний напівпрозорий купол для занять духовними практиками. Взагалі я побачила цю конструкцію у рекламі одного ресторану в соцмережах — ця зона була гарно оформлена столами та стільцями для відвідувачів. Та я подумала, що класно було б використати подібну конструкцію як домашній ашрам. Так і сталося! Я замовила цей сферичний купол ще три роки тому. Всередині нього неймовірна акустика, саме те, що треба для звукових церемоній та співів мантрів", — говорить зірка.

Нагадємо, "Міс Всесвіт Україна" показала, який вигляд мала до конкурсу краси, та розсекретила свою вагу.

Раніше "Міс Всесвіт Україна" розповіла, як пережила особисту драму.