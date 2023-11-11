Гипноз на красоту — Мисс Вселенная Украина раскрыла свой бьюти-режим

Мисс Вселенная Украина-2023 Ангелина Усанова. Фото: Insider.ua

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная"-2023 Ангелина Усанова снялась в стильной фотсессии. Красавица позировала в прозрачной сфере и рассказала о секретах красоты.

Об этом пишет Insider.ua.

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Модель рассказала о своем пути в духовные практики и "прокачку" собственного тела. Журналисты пришли в гости к новоиспеченной мисс, чтобы своими глазами увидеть, как Ангелина Усанова в уникальном сферическом куполе занимается духовными практиками.

Мисс Вселенная Украина-2023 Ангелина Усанова. Фото: Insider.ua

"Мои ежедневные бьюти-привычки делятся на два вида: духовные и телесные. Что касается первого — каждое утро, после пробуждения, я включаю свою любимую медитацию "Любовь к себе" от Джо Диспензы. Она очень концентрирует мои женские энергии. После включаю вторую медитацию "Гипноз на красоту, омоложение и оздоровление организма". Именно эти две бьюти-привычки настраивают меня на правильную "волну" красоты и любви к себе. Красота начинается изнутри, красота — это здоровье, красота — это правильное восприятие мира и себя", — рассказала модель.

Мисс Вселенная Украина-2023 Ангелина Усанова. Фото: Insider.ua

Усанова не выходит из дома без солнцезащитного крема.

"Это мой мастхев, и я советую всем девушкам никогда не забывать о SPF-защите для своей кожи. А вот спать я не лягу, пока не сделаю прическу… Да-да, именно прическу на ночь. Обычно девушки ложатся спать с распущенными волосами — и это ошибка, потому что таким образом они повреждается. Поэтому, чтобы было меньше физического воздействия, я делаю косу, фиксируя ее шелковой или атласной резинкой, благодаря чему волосы травмируются меньше, и, конечно, никогда не лягу спать без всех этапов очистки и тонизации кожи лица", — говорит Усанова.

Мисс Вселенная Украина-2023 Ангелина Усанова. Фото: Insider.ua

Мисс Вселенная Украина-2023 Ангелина Усанова. Фото: Insider.ua

Также красавица рассказала, что соблюдает здоровое питание и употребляет только растительную пищу. А еще она имеет необычный атрибут для своих медитаций.

"На моей придомовой территории есть сферический полупрозрачный купол для занятий духовными практиками. Вообще, я увидела эту конструкцию в рекламе одного ресторана в соцсетях — эта зона была оформлена столами и стульями для посетителей. Но я подумала, что классно было бы использовать подобную конструкцию в качестве моего домашнего ашрама. Так и случилось! Я заказала этот сферический купол еще три года назад. Внутри него невероятная акустика, как раз то, что нужно для звуковых церемоний и пения мантр", — говорит звезда.

Напомним, "Мисс Вселенная Украина" показала, как выглядела до конкурса красоты, и рассекретила свой вес.

Ранее "Мисс Вселенная Украина" рассказала, как пережила личную драму.