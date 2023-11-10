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Міс Всесвіт Україна зізналася, чи спілкується на конкурсі краси з представницею Росії

10 листопада 2023 15:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Міс Всесвіт Україна зізналася, чи спілкується на конкурсі краси з представницею Росії
Міс Всесвіт Україна Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

"Міс Всесвіт Україна-2023" Ангеліна Усанова нещодавно на вечірці в рамках конкурсу "Міс Всесвіт" опинилася поряд із представницею від Росії. Усанова вирішила відповісти на питання фоловерів, чи мала спілкування з росіянкою.

Про Усанова розповіла у Instagram.

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За словами українки, з представницею від Росії на конкурсі краси вона не спілкувалася. До того ж дівчат "розвели" у різні групи.

 

Міс Всесвіт Україна Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/
Міс Всесвіт Україна Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Представниця від Росії не виявляє ніякого інтересу зі мною спілкуватися. До того ж ми перебуваємо на різних поверхах, у різних групах, у нас зовсім різні плани на день, тому ми взагалі не бачимося", — прокоментувала Усанова.

Усанова говорить, що у Сальвадорі люди дуже підтримують нашу країну. Переживають, бажають перемоги та миру Україні. Графік Усанової на конкурсі дуже щільний. Фоловери поцікавилися, з чого складається день української красуні.

 

"Розклад щодня різний, зазвичай ми прокидаємося о п'ятій ранку, потім йдемо на сніданок, потім, залежно від програми, йдемо кожна у свою групу. Наприклад, сьогодні ми маємо прекрасний захід, який допомагає дітям з вродженими вадами обличчя, — коментує зірка і додає: — Для мене велика честь, і я пишаюся тим, що я українка, і маю можливість представляти Україну у такий надважкий час в нашій історії у конкурсі краси, бо наша краса — це перше, чим Україна славиться. Бути обличчям, душею, голосом наших жінок — це велика честь. І я дуже рада, що ви мене підтримуєте".

Нагадаємо, "Міс Всесвіт Україна" показала, який вигляд мала до конкурсу краси, та розсекретила свою вагу.

Раніше "Міс Всесвіт Україна" розповіла, як пережила особисту драму.

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