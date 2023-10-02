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"Міс Всесвіт Україна" показала, який вигляд мала до конкурсу краси, та розсекретила свою вагу

2 жовтня 2023 13:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Міс Всесвіт Україна" показала, який вигляд мала до конкурсу краси та розсекретила свою вагу
"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

"Міс Всесвіт Україна", модель Ангеліна Усанова поспілкувалася з фоловерами. Дівчина показала фото, на якому позує у часи, коли ще не мала титул королеви краси.

Знімок Ангеліна запостила у соцмережі.

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Модель показала знімок, на якому позує у звичайній куртці та кросівках ще до того, як перемогла у конкурсі красі.

 

"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/
"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Мене запросили заповнити анкету, почувши мою історію. Я своєю чергою вирішила використати свій шанс, щоб донести до всього світу те, що болить нам, українцям, найбільше — мир та війна, теми, які я вивчала в йозі останніми роками", — прокоментувала Усанова свою участь конкурсі краси.

Прихильники запитали про модельні параметри дівчини. Ангеліна розповіла, що її зріст становить 173 сантиметри, а вага — 59 кілограмів. Раніше модель отримала шквал критики щодо своєї фігури.

 

"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/
"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

 

"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/
"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Ніколи не критикуйте себе, особливо в найскладніші періоди вашого життя. Бо справжня любов до себе — це любити себе, попри все, вірити в себе, і ніколи собі не зраджувати. Особливо, коли ви на дні. Бо у вас є тільки ви", — переконана Усанова.

Нагадаємо, "Міс Всесвіт Україна" прикрила розкішні форми корсетом у відвертій зйомці. 

Раніше у Києві обрали найгарнішу українку, яка поїде на конкурс "Міс Всесвіт".

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