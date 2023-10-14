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Г'ю Джекман відгуляв день народження у компанії колишньої дружини

14 жовтня 2023 12:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Г'ю Джекман відгуляв день народження у компанії колишньої дружини
Актор Г'ю Джекман з ексдружиною. Фото: instagram.com/thehughjackman/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Г'ю Джекман возз'єднався зі своєю колишньою дружиною Деборрою-Лі Фернесс, щоб відсвяткувати свій 55-й день народження. Пара зустрілася в модному ресторані у Нью-Йорку.

Про це пише Daily Mail.

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У вересні цього року пара оголосила про свій несподіваний розрив після 27 років шлюбу. Під час святкування дня народження Джекмана до них приєдналися друзі актора.

Представник Джекмана підтвердив зустріч актора з колишньою

"Це правда. Це був чудовий вечір", — сказав представник актора.

 

Раніше того ж дня до Джекмана приєдналися близькі друзі Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс.

 

Джекман та Деборра-Лі одружилися в 1996 році після того, як перетнулися на зйомках Корреллі в 1995 році. Під час шлюбу вони усиновили двох дітей: сина Оскара, 23 роки, і дочку Аву, 18 років.

Джерело нещодавно повідомило DailyMail.com, що актор все ще "оплакує" своє розлучення з Деборра-Лі, а також не планує надто швидко повертатися до побачень.

"Г’ю та Деборра надзвичайно поважають одне одного і хочуть, щоб кожному вдалося досягти успіху в житті, незалежно від того, чи це стосується їх кар’єри, любовного життя та всього іншого. Г’ю не проти побачень із кимось, але він все ще вчиться жити без жінки, з якою був десятиліттями. У нього період, коли він все ще оплакує розрив, хоче зануритися в роботу", — розповідає джерело.

Раніше стало відомо, який вигляд має вражаючий пентхауз, в якому тепер холостякуватиме Г’ю Джекман.

Нагадаємо, стало відомо, яке випробування зруйнувало шлюб Г’ю Джекмана.

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