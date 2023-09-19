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Голлівудська розкіш: вражаючий пентхауз, в якому тепер холостякуватиме Г’ю Джекман

19 вересня 2023 13:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Голлівудська розкіш: вражаючий пентхауз, в якому тепер холостякуватиме Г’ю Джекман
Актор Г’ю Джекман. Фото: instagram.com/thehughjackman/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Г’ю Джекман проводитиме більше часу в Австралії після оголошення про те, що він і його дружина Деборра-Лі Фернесс розлучаються. 54-річний австралійський актор має вражаючу колекцію нерухомості, включаючи приголомшливий пентхаус North Bondi за 12 мільйонів доларів у східному передмісті Сіднея.

Про це пише Daily Mail.

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Джекман придбав розкішну квартиру за 5,9 мільйона доларів у 2015 році. Помешкання з трьома спальнями випромінює голлівудську стандартну розкіш, чудовий панорамний вид на океан і розкішне оздоблення.

 

 Вражаючий пентхауз, в якому тепер холостякуватиме Г’ю Джекман. Фото: Domain
 Вражаючий пентхауз, в якому тепер холостякуватиме Г’ю Джекман. Фото: Domain

 

 Вражаючий пентхауз, в якому тепер холостякуватиме Г’ю Джекман. Фото: Domain
 Вражаючий пентхауз, в якому тепер холостякуватиме Г’ю Джекман. Фото: Domain

 

 Вражаючий пентхауз, в якому тепер холостякуватиме Г’ю Джекман. Фото: Domain
 Вражаючий пентхауз, в якому тепер холостякуватиме Г’ю Джекман. Фото: Domain

 

 Вражаючий пентхауз, в якому тепер холостякуватиме Г’ю Джекман. Фото: Domain
 Вражаючий пентхауз, в якому тепер холостякуватиме Г’ю Джекман. Фото: Domain

Простора зона вітальні та їдальні відкритого планування включає сучасну кухню та підлогу з європейського дуба.

Крім того, просторий пентхаус добре підходить для ночівлі гостей або двох дітей Джекмана — 23-річного Оскара та 18-річної Ави — оскільки в ньому є пара спалень із двоспальним ліжком розміру queen-size. У головній спальні є ванна кімната з вапняку, вбудовані шафи та балкони.

Між тим, будівля також має безпечну парковку для двох автомобілів, кондиціонер і прямий доступ на ліфті.

На вихідних Г’ю та Деборра-Лі оголосили про шокуюче розлучення після 27 років шлюбу.

У п'ятницю вони виступили зі спільною заявою, в якій підтвердили, що їхній шлюб закінчився.

Нагадаємо, охочі можуть заночувати у триповерховому будинку Барбі безкоштовно.

Раніше стало відомо, яке випробування зруйнувало шлюб Г’ю Джекмана.

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