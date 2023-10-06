Г'ю Джекман випустить мемуари після розлучення
Минулого місяця стало відомо про розлучення австралійського актора Г’ю Джекмана та його дружини, кінозірки Деборри-Лі Фернесс. Вони були разом 27 років. А зараз стало відомо, що виконавець ролі Росомахи вирішив поповнити свій банківський рахунок завдяки релізу мемуарів, які він зараз пише.
Про це повідомляє видання Us Weekly.
Мемуари Г’ю Джекмана
За словами співрозмовника видання, книга 54-річного актора міститиме приголомшливі одкровення про його життя. То ж шанувальники Джекмана зможуть дізнатися деякі подробиці зіркового шлюбу.
"Г'ю вирішив написати цю книгу зараз, тому що він, нарешті, чесний із самим собою, зокрема щодо розлучення. Мемуари складатимуться з розповіді Х'ю про життя. Він буде відвертим, як ніколи раніше", — пише видання.
Після розлучення з Деборрою-Лі Фернесс, яка старша за Джекмана на 13 років, Г’ю не перестав спілкування з нею. Як і вона з ним. Хоч рішення розлучитися було прийнято після довгих роздумів. Джекман і Фернесс вважалися однією з найміцніших зіркових пар в кінематографі. Вони виховують двох прийомних дітей: 23-річного Оскара та 18-річну Аву.
"Нам пощастило провести майже три десятиліття разом у прекрасному, повному коханні шлюбі. Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання", — йшлося в їх спільній заяві.
На стосунки зіркового подружжя негативно вплинув локдаун під час пандемії коронавірусу, а також страйки голлівудських акторів та сценаристів. Зірки працювали над тим, щоб урятувати свої стосунки, але цього їм зробити не вдалося.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Віра Брежнєва підтвердила розлучення з продюсером Костянтином Меладзе. Також ми розповідали, що американська співачка Брітні Спірс пише другий том мемуарів.