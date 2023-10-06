Г'ю Джекман випустить мемуари після розлучення

Австралійський актор Г’ю Джекман. Фото: Google

Минулого місяця стало відомо про розлучення австралійського актора Г’ю Джекмана та його дружини, кінозірки Деборри-Лі Фернесс. Вони були разом 27 років. А зараз стало відомо, що виконавець ролі Росомахи вирішив поповнити свій банківський рахунок завдяки релізу мемуарів, які він зараз пише.

Про це повідомляє видання Us Weekly.

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Мемуари Г’ю Джекмана

За словами співрозмовника видання, книга 54-річного актора міститиме приголомшливі одкровення про його життя. То ж шанувальники Джекмана зможуть дізнатися деякі подробиці зіркового шлюбу.

"Г'ю вирішив написати цю книгу зараз, тому що він, нарешті, чесний із самим собою, зокрема щодо розлучення. Мемуари складатимуться з розповіді Х'ю про життя. Він буде відвертим, як ніколи раніше", — пише видання.

Після розлучення з Деборрою-Лі Фернесс, яка старша за Джекмана на 13 років, Г’ю не перестав спілкування з нею. Як і вона з ним. Хоч рішення розлучитися було прийнято після довгих роздумів. Джекман і Фернесс вважалися однією з найміцніших зіркових пар в кінематографі. Вони виховують двох прийомних дітей: 23-річного Оскара та 18-річну Аву.

Австралійський актор Г’ю Джекман з колишньою дружиною. Фото: Google

"Нам пощастило провести майже три десятиліття разом у прекрасному, повному коханні шлюбі. Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання", — йшлося в їх спільній заяві.

На стосунки зіркового подружжя негативно вплинув локдаун під час пандемії коронавірусу, а також страйки голлівудських акторів та сценаристів. Зірки працювали над тим, щоб урятувати свої стосунки, але цього їм зробити не вдалося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Віра Брежнєва підтвердила розлучення з продюсером Костянтином Меладзе. Також ми розповідали, що американська співачка Брітні Спірс пише другий том мемуарів.