Зникла магія: стало відомо, яке випробування зруйнувало шлюб Г’ю Джекмана

Актор Г’ю Джекман з дружино. Фото: instagram.com/thehughjackman/

Шлюб Г’ю Джекмана та його дружини Деборри-Лі Фернесс не витримав випробування пандемією COVID. Також все ускладнив страйк сценаристів.

Про це пише Daily Mail.

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Австралійська пара, яка є батьками 23-річного сина Оскара та 18-річної дочки Ави, у п’ятницю оголосила у спільній заяві, що вони розривають шлюб після майже трьох десятиліть.

Ізоляція створила "напругу" в їхніх стосунках, і, незважаючи на те, що вони намагалися врятувати свій шлюб, пара вирішила, що "найкращий варіант" — розійтися друзями.

"Вони назавжди пов'язані, назавжди разом з дітьми, яких вони мають. Але після кількох останніх років кохання, яке вони відчували одне до одного, перетворилася більше на дружбу, яка розірвалася під час COVID, оскільки карантин зовсім не допоміг їхньому шлюбу та сильно погіршив їхні стосунки. Вони працювали над цим і не змогли повернути як було. Страйки нітрохи не допомогли, це поставило їх у таке ж скрутне становище, як COVID-19, і Г’ю виявив, що у них немає тієї магії, як колись. У Деб були схожі занепокоєння та думки, і розлучення стало найкращим варіантом. Вони ніколи не будуть негативно говорити один про одного, просто для них минув час, і вони тепер змирилися з долею", — розповіло джерело виданню.

Представник 54-річного Джекмана підтвердив, що COVID і страйк сценаристів вплинули на їхні стосунки.

Інсайдер із Бродвею розповів, що їхній розрив не був шоком, стверджуючи, що "це сталося деякий час тому". Вони припустили, що виникли проблеми перед тим, як Джекман повернувся на Бродвей у лютому 2022 року для The Music Man, а інсайдер додав: "Деб не дуже часто була на репетиціях".

Їхній розрив стався через п’ять місяців після того, як вони відсвяткували 27-му річницю свого весілля в квітні.

Джекман і Фернесс, яка старша за нього на 13 років, познайомилися в 1995 році в австралійському телешоу "Кореллі", а актор "Росомахи" пізніше заявив, що знав, що вони "будуть разом усе життя".

Вони одружилися через рік у квітні 1996 року та стали батьками у 2000 році, усиновивши сина Оскара. Через п'ять років вони усиновили другу дитину, дочку Аву Еліот.

Джекман ніколи не соромився говорити про свій шлюб і ще в лютому розповів про ключ до здорових стосунків.

"Я вважаю, що чесність, близькість і час, який ви знаходите один для одного, є секретом довгого та щасливого шлюбу. Ви не можете просто припускати, що все буде добре. Ви повинні знайти час", — сказав він Smooth Radio.

В одному з інтерв'ю він назвав дружину "найкращим другом" і основною опорою як в кар'єрі, так і в особистому житті.

"Я одружений з найкращою жінкою з усіх. Вона дивовижна. Ми найкращі друзі, і ми ділимося всім. Вона розумна", — сказав тоді актор.

Говорячи про те, що вони ніколи не розлучаються довше двох тижнів, він пояснив, що це тому, що вони хочуть "ділитися всім" разом.

"Ми завжди говорили, що ніколи не будемо розлучатися більше 2 тижнів. Іноді життя і робота стають божевільними. Але ми зустрілися на моїй першій роботі, коли вона вже була великою зіркою, я був ніким. Тож ми ділилися всім, усіма злетами та падіннями, і завжди будемо", — сказав актор.

Нагадаємо, зірка серіалу "Гра престолів" після новини про розлучення змінилась до невпізнаваності.

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