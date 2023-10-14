Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Хью Джекман отгулял день рождения в компании бывшей жены arrow

Хью Джекман отгулял день рождения в компании бывшей жены

14 октября 2023 12:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Хью Джекман отыграл день рождения в компании бывшей жены
Актер Хью Джекман с экс-женой. Фото: instagram.com/thehughjackman/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Хью Джекман воссоединился со своей бывшей женой Деборрой-Ли Фернесс, чтобы отпраздновать свой 55-й день рождения. Пара встретилась в модном ресторане в Нью-Йорке.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Хью Джекман провел вечер в ресторане с экс-женой

В сентябре этого года пара объявила о своем неожиданном разрыве после 27 лет брака. Во время празднования дня рождения Джекмана к ним присоединились друзья актера.

Представитель Джекмана подтвердил встречу актера с бывшей

"Это правда. Это был отличный вечер", — сказал представитель актера.

 

Ранее в тот же день к Джекману присоединились близкие друзья Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс.

 

Джекман и Деборра-Ли поженились в 1996 году после встречи на съемках Коррелли в 1995 году. Во время брака они усыновили двоих детей: сына Оскара, 23 года, и дочь Аву, 18 лет.

Источник недавно сообщил DailyMail.com, что актер все еще "оплакивает" свой развод с Деборра-Ли, а также не планирует слишком быстро возвращаться к свиданиям.

"Хью и Деборра очень уважают друг друга и хотят, чтобы каждому удалось добиться успеха в жизни, независимо от того, касается ли это их карьеры, любовной жизни или всего другого. Хью не против свиданий с кем-то, но он все еще учится жить без женщины, с которой был десятилетиями. У него период, когда он все еще оплакивает разрыв, хочет погрузиться в работу", — рассказывает источник.

Ранее стало известно, как выглядит впечатляющий пентхауз, в котором теперь будет жить Хью Джекман.

Напомним, стало известно, какое испытание разрушило брак Хью Джекмана.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз