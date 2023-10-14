Хью Джекман отыграл день рождения в компании бывшей жены

Актер Хью Джекман с экс-женой. Фото: instagram.com/thehughjackman/

Актер Хью Джекман воссоединился со своей бывшей женой Деборрой-Ли Фернесс, чтобы отпраздновать свой 55-й день рождения. Пара встретилась в модном ресторане в Нью-Йорке.

Об этом пишет Daily Mail.

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В сентябре этого года пара объявила о своем неожиданном разрыве после 27 лет брака. Во время празднования дня рождения Джекмана к ним присоединились друзья актера.

Представитель Джекмана подтвердил встречу актера с бывшей

"Это правда. Это был отличный вечер", — сказал представитель актера.

Ранее в тот же день к Джекману присоединились близкие друзья Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс.

Джекман и Деборра-Ли поженились в 1996 году после встречи на съемках Коррелли в 1995 году. Во время брака они усыновили двоих детей: сына Оскара, 23 года, и дочь Аву, 18 лет.

Источник недавно сообщил DailyMail.com, что актер все еще "оплакивает" свой развод с Деборра-Ли, а также не планирует слишком быстро возвращаться к свиданиям.

"Хью и Деборра очень уважают друг друга и хотят, чтобы каждому удалось добиться успеха в жизни, независимо от того, касается ли это их карьеры, любовной жизни или всего другого. Хью не против свиданий с кем-то, но он все еще учится жить без женщины, с которой был десятилетиями. У него период, когда он все еще оплакивает разрыв, хочет погрузиться в работу", — рассказывает источник.

Ранее стало известно, как выглядит впечатляющий пентхауз, в котором теперь будет жить Хью Джекман.

Напомним, стало известно, какое испытание разрушило брак Хью Джекмана.