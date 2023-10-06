Хью Джекман выпустит мемуары после развода

Австралийский актер Хью Джекман. Фото: Google

В прошлом месяце стало известно о разводе австралийского актера Хью Джекмана и его жены, кинозвезды Деборри-Ли Фернесс. Они были вместе 27 лет. А теперь стало известно, что исполнитель роли Росомахи решил пополнить свой банковский счет благодаря релизу мемуаров, которые он сейчас пишет.

Об этом сообщает издание Us Weekly.

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Мемуары Хью Джекмана

По словам собеседника издания, книга 54-летнего актера будет содержать потрясающие откровения о его жизни. Поэтому поклонники Джекмана смогут узнать некоторые подробности звездного брака.

"Хью решил написать эту книгу сейчас, потому что он, наконец, честен с самим собой, в том числе по разводу. Мемуары будут состоять из рассказа Хью о жизни. Он будет откровенен, как никогда раньше", — пишет издание.

После развода с Деборрой-Ли Фернесс, которая старше Джекмана на 13 лет, Хью не перестал общение с ней. Как и она с ним. Хотя решение расстаться было принято после долгих раздумий. Джекман и Фернесс считались одной из самых крепких звездных пар в кинематографе. Они воспитывают двух приемных детей: 23-летнего Оскара и 18-летнюю Аву.

Австралийский актер Хью Джекман с бывшей супругой. Фото: Google

"Нам посчастливилось провести почти три десятилетия вместе в прекрасной, полной любви браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост", — говорилось в их совместном заявлении.

На отношения звездных супругов негативно повлиял локдаун во время пандемии коронавируса, а также забастовки голливудских актеров и сценаристов. Звезды работали над тем, чтобы спасти свои отношения, но этого сделать не удалось.

Напомним, ранее мы писали, что певица Вера Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе. Также мы рассказывали, что американская певица Бритни Спирс пишет второй том мемуаров.