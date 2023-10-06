Хью Джекман выпустит мемуары после развода
В прошлом месяце стало известно о разводе австралийского актера Хью Джекмана и его жены, кинозвезды Деборри-Ли Фернесс. Они были вместе 27 лет. А теперь стало известно, что исполнитель роли Росомахи решил пополнить свой банковский счет благодаря релизу мемуаров, которые он сейчас пишет.
Об этом сообщает издание Us Weekly.
Мемуары Хью Джекмана
По словам собеседника издания, книга 54-летнего актера будет содержать потрясающие откровения о его жизни. Поэтому поклонники Джекмана смогут узнать некоторые подробности звездного брака.
"Хью решил написать эту книгу сейчас, потому что он, наконец, честен с самим собой, в том числе по разводу. Мемуары будут состоять из рассказа Хью о жизни. Он будет откровенен, как никогда раньше", — пишет издание.
После развода с Деборрой-Ли Фернесс, которая старше Джекмана на 13 лет, Хью не перестал общение с ней. Как и она с ним. Хотя решение расстаться было принято после долгих раздумий. Джекман и Фернесс считались одной из самых крепких звездных пар в кинематографе. Они воспитывают двух приемных детей: 23-летнего Оскара и 18-летнюю Аву.
"Нам посчастливилось провести почти три десятилетия вместе в прекрасной, полной любви браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост", — говорилось в их совместном заявлении.
На отношения звездных супругов негативно повлиял локдаун во время пандемии коронавируса, а также забастовки голливудских актеров и сценаристов. Звезды работали над тем, чтобы спасти свои отношения, но этого сделать не удалось.
Напомним, ранее мы писали, что певица Вера Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе. Также мы рассказывали, что американская певица Бритни Спирс пишет второй том мемуаров.