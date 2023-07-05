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"Гладиатор" Рассел Кроу признался, готов ли уйти из кино

5 июля 2023 13:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Гладиатор" Рассел Кроу признался, готов ли уйти из кино
Актер Рассел Кроу. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Рассел Кроу после 40-летней карьеры оказался перед диллемой. Звезда фильма "Гладиатор" решает, оставить ли ему киноиндустрию.

Об этом пишет Daily Mail.

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Только два варианта

59-летний актер раздумывает над одним из самых важных шагов в своей жизни. Голливудская звезда поделился, готов ли оставить любимое дело.

"Ты стоишь перед зеркалом и думаешь: "Что это такое?". Я именно на этом этапе сейчас. Или возьму за ролевую модель режиссера Ридли Скотта: он до сих пор открывает новые вещи в своей профессии. Или я остановлюсь и вы больше никогда обо мне не услышите. Я до сих пор не решил, как правильно поступить. У меня два варианта", — рассказал актер.

Возможно, звезда хочет начать семейную жизнь с невестой Бритни Терио. 31-летняя возлюбленная везде сопровождает актера. Пара подтвердила отношения в 2020 году. Вероятно, Кроу встретил любимую во время съемок одного из своих фильмов.

Ранее актер Рассел Кроу высказался по поводу съемок второй части фильма "Гладиатор".

Напомним, Рассел Кроу оказался в черном списке британской монархии.

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