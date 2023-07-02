"У цьому всесвіті я мертвий": Рассел Кроу зробив гучну заяву

Актор Рассел Кроу. Фото: Google

В Чехії триває міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах. Почесним гостем став новозеландський актор Рассел Кроу. Журналісти розпитували його й щодо зйомок другої частини фільму "Гладіатор". В першій стрічці 2000 року кінозірка зіграв головну роль. На ці питання Кроу відповів з гумором.

Про це повідомляє видання Variety.

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За словами 59-річного Рассела, він втомився отримувати питання про "Гладіатор-2", який знімається без його участі.

"Я не маю до стрічки жодного відношення. У цьому всесвіті я мертвий і закопаний глибоко в землю. Але зізнаюся, що трохи заздрю. "Гладіатор" нагадує мені про молодість і про те, яку роль картина зіграла в моєму житті", — зізнався Кроу.

Рассел зауважив, що він не володіє жодною інформацією щодо сценарію та акторського складу майбутнього проєкту режисера Рідлі Скотта.

Кадр із фильму "Гладіатор". Фото: Google

Що відомо про "Гладіатор-2"

Наприкінці 2022-го 85-річний режисер Рідлі Скотт відвідав місто Варзазат, відомому як "марокканський Голлівуд". Місцеві ЗМІ повідомляли що виробнича група "Гладіатора-2" вела переговори з локальною студією Atlas Studios.

Продовження буде присвячено Люціусу (синові Лусилли та племіннику Коммода Хоакіна Фенікса). Саме його Максимус, якого зіграв актор Рассел Кроу, урятував від дядька в оригінальному фільмі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Рассел Кроу опинився у чорному списку британської монархії. Також ми розповідали, що продюсери показали, як знімали карколомний трюк з Томом Крузом.