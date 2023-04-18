Венсан Кассель і Тіна Кунакі: розлучення чи зірковий піар

Венсан Кассель і Тіна Кунакі. Фото: Harper`s Bazaar

Нещодавно стало відомо про те, що французький актор Венсан Кассель розлучається з моделлю Тіною Кунакі після п’яти років шлюбу.

Новини.LIVE вирішили розібратися у ситуації та з’ясувати, що саме могло змусити зіркове подружжя поставити крапку у відносинах.

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Кохання без меж

Пара познайомилася у 2015-му році на відпочинку, а вже через рік офіційно оголосила про свої стосунки. Публіка була у захваті, адже Тіна зовсім не поступалася красою колишній дружині Касселя Моніці Беллуччі.

Не зважаючи на різницю в 30 років, закохані виглядали дуже гармонійно та не втомлювалися публікувати спільні фото у соцмережах. Тіна добре відгукувалася про Беллуччі та навіть одного разу написала, що вважає її дуже гарною жінкою. Модель також змогла знайти спільну мову з двома старшими доньками Касселя.

Новина про вагітність Кунакі стала справжньою сенсацією. Дівчина виглядала по-справжньому щасливою. У квітні 2019-го стало відомо, що Тіна народила чудову дівчинку, яку назвали Амазоні. Кассель був на сьомому небі та не залишав кохану ні на хвилину.

Криза у стосунках чи все ж таки розлучення

Все змінилося на початку березня цього року, коли пара перестала з’являтися на публіці разом, а згодом Кассель взагалі шокував підписників, видаливши всі спільні фото з Кунакі. Тіна також залишила у своєму Instagram лише декілька знімків.

Поговорювали, що дівчина була розбита, але жодних підтверджень цьому так і не знайшлося. П'ятого квітня Тіна відсвяткувала свій 26-й день народження без чоловіка в компанії друзів, і посмішка не сходила з її обличчя.

Кассель у цей час не сходить з червоних доріжок та презентує свій новий фільм "Три мушкетери: Д’артаньян", де виконує легендарну роль Атоса. Історія ненова і очікувати, що вона викличе справжній ажіотаж у публіки не варто.

Прискіпливі фани помітили, що через плітки про розлучення Касселя кінозали суттєво поповнилися глядачами, а тому фільм тепер може зібрати непогану касу. Це породило версію про те, що плітки про розлучення — це просто черговий піар, а пара згодом воз'єднається.

Цікаво, що роль Міледі (коханої Атоса) у фільмі виконує знана серцеїдка Єва Грін. Не виключено, що ця красуня теж могла підлити масла у вогонь.

Досі невідомо, оформили Кассель і Кунакі розлучення офіційно чи їм просто потрібен час, щоб подолати кризу у стосунках. Сподіваємося, що скоро зможемо побачити нові фото пари та віримо, що кохання переможе.

Нагадаємо, що нещодавно Каменських поставила крапку у питанні розлучення з Потапом та прогулялася столичним парком не у компанії чоловіка.