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Супермодель Кендіс Свейнпол вразила сміливою фотосесією

6 червня 2023 19:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кендіс Свейнпол топлес вразила сміливою фотосесією
Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/candiceswanepoel/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишня модель Victoria's Secret Кендіс Свейнпол взяла участь у сміливій фотосесії. Зірка позувала топлес та в бікіні власної марки.

Фото супермодель поділилась на своїй сторінці у Instagram.

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Супермодель Кендіс Свейнпол зараз часто з’являється у ЗМІ. Красуні приписують роман з музикантом Гаррі Стайлзом. Але цього разу модель порадувала прихильників зйомкою з нагоди випуску нової колекції бікіні її бренду.

Модель раніше зізнавалася у своєї любов до фешн і бажанні створювати гарний одяг.

"Я обожнюю фотографія та красу в цілому. Я довго знімалася у рекламі купальників, і під час зйомок, я завжди аналізувала продукт", — розповіла красуня журналу Forbes.

Кендіс на деякий час брала перерву у кар'єрі моделі, щоб сконцентруватися на материнстві. Потім вона вирішила спробувати себе у дизайні та бізнесі.

Кендіс виховує двох дітей від колишнього нареченого, моделі Германа Ніколі.

Свейнпол, за чутками, зустрічається з музикантом Гаррі Стайлзом. Він, до речі, вистуаав під час з шоу Victoria’s Secret у Шанхаї в 2017 році. Кендіс також була на тому показі. Артист розійшовся у березні з акторкою Олівією Вайлд.

Раніше Стайлзу приписували роман з такими моделями, як Кара Делевінь, Кендалл Дженнер, Надін Леопольд, Сара Сампао та Джорджиа Флауер.

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