Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Гламурная дива: Моника Белуччи в изумрудах украсила обложку глянца arrow

Гламурная дива: Моника Белуччи в изумрудах украсила обложку глянца

7 июня 2023 17:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Моника Белуччи в изумрудах украсила обложку глянца
Моника Белуччи. Фото: instagram.com/cotemagazine_ch/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Моника Белуччи снялась в гламурной фотосессии. Звезда примиряла драгоценность и изысканные платья для съемки в известном глянце.

Фотографии в своем Instagram запостил Cote Magazine.

Читайте также:

Моника Белуччи позировала в роскошных нарядах от Dolce Gabbana и драгоценностях с изумрудами от Cartier. Актриса дополнила образ спокойным макияжем и элегантной прической.

 

Моника Белуччи. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

 

Моника Белуччи. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

Фотосессия Белуччи вышла на волне слухов о романе актрисы с режиссером Тимом Бертоном. Пара, по информации СМИ, встречается с октября прошлого года.

 

58-летняя Моника была почетной гостьей на кинофестивале в Леоне, где Бертон получил награду.

Раньше актриса была замужем за Венсаном Касселем. Пара развелась в 2013 году.

Моника призналась, что не думает головой, когда дело касается отношений.

"Я руководствуюсь моментом и инстинктами. Никаких мыслей, только чувства. Или любишь, или нет. Не садишься за стол, чтобы подумать: хорошо, у меня двое детей, 16 лет брака, было бы хорошо, если бы так продолжалось и дальше. Но как мне это сделать?", — говорит актриса в одном из интервью.

Режиссер Тим Бертон ранее был в отношениях с актрисой Хеленой Бонэм Картер. Пара разбежалась в 2014 году.

"Ты проходишь через горе — смерть отношений, это тяжело. Твоя личность и все остальное меняется. Я сама не своя. Все говорят, ты должна быть сильной, но иногда нормально быть в печали", — рассказала Хелена Бонэм Картер изданию Harper's Bazaar.

У Хелены Бонем Картер и Бертона есть двое общих детей.

Ранее знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала себя на странице глянцевого журнала. Глядя на фотографии, можно увидеть, что 58-летняя актриса позировала на камеру в чулках и трендовом платье-рубашке, выглядя достаточно провокационно.

Напомним, французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки разошлись после пяти лет брака. Кинозвезда удалила все фотографии 26-летней жены из своих социальных сетей. Кунаки впервые отметила свой день рождения, без Венсана.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас