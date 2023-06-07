Моника Белуччи в изумрудах украсила обложку глянца

Моника Белуччи. Фото: instagram.com/cotemagazine_ch/

Актриса Моника Белуччи снялась в гламурной фотосессии. Звезда примиряла драгоценность и изысканные платья для съемки в известном глянце.

Фотографии в своем Instagram запостил Cote Magazine.

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Моника Белуччи позировала в роскошных нарядах от Dolce Gabbana и драгоценностях с изумрудами от Cartier. Актриса дополнила образ спокойным макияжем и элегантной прической.

Моника Белуччи. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

Моника Белуччи. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

Фотосессия Белуччи вышла на волне слухов о романе актрисы с режиссером Тимом Бертоном. Пара, по информации СМИ, встречается с октября прошлого года.

58-летняя Моника была почетной гостьей на кинофестивале в Леоне, где Бертон получил награду.

Раньше актриса была замужем за Венсаном Касселем. Пара развелась в 2013 году.

Моника призналась, что не думает головой, когда дело касается отношений.

"Я руководствуюсь моментом и инстинктами. Никаких мыслей, только чувства. Или любишь, или нет. Не садишься за стол, чтобы подумать: хорошо, у меня двое детей, 16 лет брака, было бы хорошо, если бы так продолжалось и дальше. Но как мне это сделать?", — говорит актриса в одном из интервью.

Режиссер Тим Бертон ранее был в отношениях с актрисой Хеленой Бонэм Картер. Пара разбежалась в 2014 году.

"Ты проходишь через горе — смерть отношений, это тяжело. Твоя личность и все остальное меняется. Я сама не своя. Все говорят, ты должна быть сильной, но иногда нормально быть в печали", — рассказала Хелена Бонэм Картер изданию Harper's Bazaar.

У Хелены Бонем Картер и Бертона есть двое общих детей.

Ранее знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала себя на странице глянцевого журнала. Глядя на фотографии, можно увидеть, что 58-летняя актриса позировала на камеру в чулках и трендовом платье-рубашке, выглядя достаточно провокационно.

Напомним, французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки разошлись после пяти лет брака. Кинозвезда удалила все фотографии 26-летней жены из своих социальных сетей. Кунаки впервые отметила свой день рождения, без Венсана.