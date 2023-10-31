Гламурна дружина Мессі вийшла на червону доріжку з їхніми чарівними синами

Ліонель Мессі та Антонелла Ракуццо з дітьми. Фото: Reuters

Дружина Ліонеля Мессі Антонела Роккуццо завітала з чолвоіком-футболістом та їхніми дітьми на церемонію вручення "Золотого м’яча 2023". 35-річна блогерка одягла елегантну сукню в підлогу із золотим ланцюжком на одне плече.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Яскравий вихід родини Мессі

Антонела Роккуццо привнесла витончений гламур на червону доріжку, вигулявши золоті прикраси та доповнила образ стриманим макіяжем та зачіскою. Тим часом її чоловік Ліонель Мессі виглядав дуже ошатно в чорному костюмі з білою сорочкою та чорною краваткою-метеликом.

Ліонель Мессі та Антонелла Ракуццо з дітьми. Фото: Reuters

Дружина Ліонеля Мессі Антонелла Ракуццо. Фото: Reuters

Троє синів пари, Тьяго, 10 років, Матео, 7 років, і Чіро, 5 років, гордо стояли разом з мамою та татом на червоній доріжці. Сини також були одягнені у чорні костюми, білі сорочки та білі кросівки.

Минулого місяця Мессі натякнув, що хоче більше дітей зі своєю дружиною. Під час інтерв’ю для OLGA аргентинський комік Міґе Гранадос запитав футбольну суперзірку, чи вони з Антонелою розглядають можливість народження ще однієї дитини.

"Ми не намагаємося, але я не знаю. Подивимося, чи народиться дівчинка", — говорить зірка спорту.

Старший син Мессі Тьяго вже йде по стопах батька після того, як у серпні приєднався до академії Інтер Майамі.

Але Мессі показав, що Тьяго більше мамин син, і взагалі його троє синів дуже різні особистості.

Ліонель Мессі та Антонелла Ракуццо з дітьми. Фото: Reuters

"У них різні характери. Тьяго, коли він виходить на поле грати, він не дивиться на вас. Матео — виходить, вітає натовп, аплодує. Вони різні", — розповів Мессі.

Мессі продовжив хвалити свою дружину, відзначивши її як віддану матір їхніх трьох дітей.

"Вона чудова мати. Правда в тому, що вона з ними 24 години на добу, а мене часто немає. Іноді мене немає місяць, півтора, а вона там щодня", — говорить Мессі.

Мессі та Антонела вперше зустрілися у 1990-х роках у своєму рідному місті Росаріо. Аргентинцю було всього п'ять років, коли він зустрів кохання всього свого життя.

Антонела була двоюрідною сестрою друга дитинства Мессі Лукаса Скалья.

Пара зіграла в 2017 році пишне весілля в розкішному готелі в центрі Росаріо. Антонелла дуже підтримує свого чоловіка, і її регулярно бачать, як підбадьорює його з трибун під час ігор.

Нагадаємо, стало відомо, хто з зірок заробляє найбільше у Instagram.

Раніше Джорджина Родрігез вийшла на червону доріжку кінофестивалю у Каннах у золотому вбранні.