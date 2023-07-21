Майже два мільйони за допис: стало відомо, хто з зірок заробляє найбільше у Instagram

Зірки реаліті-шоу Кім та Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Футболіст Кріштіану Роналду обігнав Кайлі Дженнер і став найбільш високооплачуваною зіркою Instagram. Спортсмен зараз заробляє 1,87 мільйона фунтів стерлінгів за пост, у порівнянні з 25-річною Кайлі, яка заробляє 1,47 мільйона фунтів стерлінгів за кожен пост.

Про це пише Daily Mail.

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На своїй сторінці в Instagram Кріштіану часто рекламує спортивний веб-сайт, оздоровчий бренд і біржу криптовалют.

Він може похвалитися приголомшливими 597 мільйонами підписників у соціальних мережах, а Кайлі — 397 мільйонами підписників.

Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Кріштіану в Instagram посів третє місце в списку найбагатших у 2019, заробляючи близько 755 000 фунтів стерлінгів за допис. У Кайлі є ціла низка брендів, у тому числі Kylie Cosmetics і Kylie Swim, а також вона працює з такими брендами, як Jean Paul Gaultier.

Список найбільш оплачуваних зірок у Instagram базується на тому, скільки коштує одна публікація. Аналізують дані, включаючи середню зацікавленість, частоту публікацій та кількість підписників.

Третє місце в останньому списку найбільш оплачуваних за 2022 рік займає футболіст Ліонель Мессі з 1,38 мільйона фунтів стерлінгів за спонсорований пост.

Далі йде Селена Гомес, заробляючи 1,35 мільйона фунтів стерлінгів за кожну публікацію, а Двейн Джонсон займає п’яте місце з 1,33 мільйона фунтів стерлінгів.

Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

Кім Кардаш’ян також увійшла до першої десятки, оскільки вона заробляє 1,31 мільйона фунтів стерлінгів за пост, а її сестри Хлої Кардаш’ян і Кендалл Дженнер посіли дев'яте і десяте місця.

Аріана Гранде посіла сьоме місце в списку з 1,3 мільйона фунтів стерлінгів за публікацію, а Бейонсе отримує 1,08 мільйона фунтів стерлінгів за кожну публікацію.

Кріштіану на початку травня Forbes назвав найбільш високооплачуваним спортсменом у світі, а його річний заробіток цього року перевищив 109 мільйонів фунтів стерлінгів.

У січні цього року Кріштіану перейшов у Професійну лігу Саудівської Аравії за 175 мільйонів фунтів стерлінгів, і цей вигідний перехід повернув його на вершину списку найбагатших спортсменів Forbes вперше з 2017 року.

Він також втретє очолив список із загальним доходом у 109 мільйонів фунтів стерлінгів, що є найвищим показником серед футболістів в історії.

Лише троє спортсменів в історії Forbes заробляли більше поза полем: Роджер Федерер, Тайгер Вудс і Конор МакГрегор.

Згідно інформації ЗМІ, його дівчина Джорджина Родрігес має чітку угоду з Кріштіану, якщо пара розійдеться. Незважаючи на те, що вони не перебувають у офіційному шлюбі, згідно з TV Guia, між парою було досягнуто домовленостей, якщо вони розстануться, Джорджина отримуватиме фінансову підтримку.

Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Повідомляється, що угода передає право власності на сімейний будинок у Мадриді, вона також отримуватиме приголомшливі аліменти в розмірі 85 900 фунтів стерлінгів (100 000 євро) до кінця свого життя.

У Джорджини від Кріштіану двоє дітей — п'ятирічна Алана Мартіна і 13-місячна Белла, яких вони народили в квітні минулого року.

Кріштіану Роналду з родиною Фото: instagram.com/cristiano

У Кріштіану є 12-річний син Кріштіану-молодший і п'ятирічні близнюки Єва і Матео, які народилися до того, як він зустрів Джорджину в 2016 році.

Раніше подруга Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез знялась для обкладинки Harper`s Bazaar Saudi Arabia.

Нагадаємо, наречена Роналду, Джорджина Родрігез вийшла на червону доріжку кінофестивалю у Каннах у золотій сукні.