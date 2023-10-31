Гламурная жена Месси вышла на красную дорожку с их волшебными сыновьями.

Лионель Месси и Антонелла Ракуццо с детьми. Фото: Reuters

Жена Лионеля Месси Антонела Роккуццо пришла с супругом-футболистом и их детьми на церемонию вручения "Золотого мяча 2023". 35-летняя блогер надела элегантное платье в пол с золотой цепочкой на одно плечо.

Об этом пишет Daily Mail.

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Антонела Роккуццо привнесла изящный гламур на красную дорожку, выгуляв золотые украшения и дополнила образ сдержанным макияжем и прической. Между тем ее супруг Лионель Месси выглядел очень стильно в черном костюме с белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой.

Лионель Месси и Антонелла Ракуццо с детьми. Фото: Reuters

Жена Лионеля Месси Антонелла Ракуццо. Фото: Reuters

Три сына пары, Тьяго, 10 лет, Матео, 7 лет, и Чиро, 5 лет, гордо стояли вместе с мамой и папой на красной дорожке. Сыновья также были одеты в черные костюмы, белые рубашки и белые кроссовки.

В прошлом месяце Месси намекнул, что хочет больше детей со своей женой. Во время интервью для OLGA аргентинский комик Миге Гранадос спросил футбольную суперзвезду, рассматривают ли они с Антонелой возможность рождения еще одного ребенка.

"Мы не пытаемся, но я не знаю. Посмотрим, родится ли девочка", — говорит звезда спорта.

Старший сын Месси Тьяго уже идет по стопам отца после того, как в августе присоединился к академии Интер Майами.

Но Месси сказал, что Тьяго больше мамин сын и вообще все его трое сыновей имеют очень разные личности.

Лионель Месси и Антонелла Ракуццо с детьми. Фото: Reuters

"У них разные характеры. Тьяго, когда выходит на поле играть, он не смотрит на вас. Матео — выходит, приветствует толпу, аплодирует. Они разные", — рассказал Месси.

Месси продолжил хвалить свою жену, отметив ее как преданную мать их троих детей.

"Она прекрасная мать. Правда в том, что она с ними 24 часа в сутки, а меня часто нет. Иногда меня нет месяц, полтора, а она с ними каждый день", — говорит Месси.

Месси и Антонела впервые встретились в 1990-х годах в своем родном городе Росарио. Аргентинцу было всего пять лет, когда он встретил любовь всей своей жизни.

Антонела была двоюродной сестрой друга детства Месси Лукаса Скальи.

Пара сыграла в 2017 году пышную свадьбу в роскошном отеле в центре Росарио. Антонелла очень поддерживает своего супруга, и ее регулярно видят, как поддерживает его с трибун во время игр.

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