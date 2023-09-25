Гламурна Тіна Кароль розповіла відомому глянцю про свої місця сили

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Співачка Тіна Кароль знялася для відомого видання. Зірка розповіла, які місця надихають її.

Про це пише Marie Clair.

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Артистка для відомого глянцю позувала для фото в яскравому образі. Традиційно Тіна знялася з яскравою помадою та приміряла елегантну сукню з оголеними плечима.

За словами артистки, вона надихається кожним куточком України.

Співачка Тіна Кароль. Фото: Marie Clair

Співачка Тіна Кароль. Фото: Marie Clair

Співачка Тіна Кароль. Фото: Marie Clair

"Вся Україна — це місце сили! Немає куточка, який би не надихав, і людей, які б не надихали. Безумовно, люблю свій дім, своє подвір’я, свій город… Безумовно люблю Карпати: вони як колиска натхнення для мене. Там є особливі місця, в яких ти слухаєш тишу, слухаєш природу", — розповіла Кароль.

Саме природа часто стає натхненням співачки.

"Не люблю, коли дуже голосно, коли люди сваряться і розмовляють дуже голосно. Щодо звуків, які надихають… Це звук води, звук природи, але у своєму загальному масштабі. Лише в природі є ідеальна гармонія та велич спокою", — говорить зірка.

Раніше Тіна Кароль влаштувала ніжну фотосесію у центрі Києва.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала рідкісне фото дорослого сина.