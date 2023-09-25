Гламурна Тіна Кароль розповіла відомому глянцю про свої місця сили
Співачка Тіна Кароль знялася для відомого видання. Зірка розповіла, які місця надихають її.
Про це пише Marie Clair.
Витончена Тіна Кароль
Артистка для відомого глянцю позувала для фото в яскравому образі. Традиційно Тіна знялася з яскравою помадою та приміряла елегантну сукню з оголеними плечима.
За словами артистки, вона надихається кожним куточком України.
"Вся Україна — це місце сили! Немає куточка, який би не надихав, і людей, які б не надихали. Безумовно, люблю свій дім, своє подвір’я, свій город… Безумовно люблю Карпати: вони як колиска натхнення для мене. Там є особливі місця, в яких ти слухаєш тишу, слухаєш природу", — розповіла Кароль.
Саме природа часто стає натхненням співачки.
"Не люблю, коли дуже голосно, коли люди сваряться і розмовляють дуже голосно. Щодо звуків, які надихають… Це звук води, звук природи, але у своєму загальному масштабі. Лише в природі є ідеальна гармонія та велич спокою", — говорить зірка.
Раніше Тіна Кароль влаштувала ніжну фотосесію у центрі Києва.
Нагадаємо, Тіна Кароль показала рідкісне фото дорослого сина.