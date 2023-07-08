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Тіна Кароль показала рідкісне фото дорослого сина

8 липня 2023 15:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тіна Кароль показала рідкісне фото дорослого сина
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Тіна Кароль зрідка ділиться фото своєї родини. Син зірки, Веніамін, вже багато років живе у Великій Британії, але Тіна його часто навідує.

Фото з сином Кароль поділилася у своєму Instagram.

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З нагоди Дня родини співачка Тіна Кароль поділилася рідкісним фото зі своїм 14-річним сином Веніаміном від покійного чоловіка, продюсера Євгена Огіра.

Співачка Тіна Кароль з сином. Фото: instagram.com/tina_karol/

На фото радісна Тіна позує без макіяжу, її обіймає син, а разом з ними на фотографії зображена ще одна жінка. Імовірна це жінка, в родині якої живе Веніамін у Великій Британії вже багато років.

Хлопчик мешкає у Великій Британії з 7-річного віку. Тіна Кароль раніше повідомила, що піклується про Веніаміна українська родина.

Раніше співачка Тіна Кароль анонсувала перший тур містами України від початку повномасштабної війни. До цього артистка давала повноцінні концерти лише за кордоном. 

Нагадаємо, у київському Жовтневому палаці (МЦКМ) відбулася 12-та церемонія Національної музичної премії YUNA. Тіна Кароль та багато інших отримали спеціальні нагороди.

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