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Гламурная Тина Кароль рассказала известному глянцу о своих местах силы

25 сентября 2023 14:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гламурная Тина Кароль рассказала известному глянцу о своих местах силы
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Тина Кароль снялась для известного издания. Звезда рассказала, какие места вдохновляют ее.

Об этом пишет Marie Clair.

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Артистка для известного глянца позировала в ярком образе. Традиционно Тина снялась с яркой помадой и примерила элегантное платье с обнаженными плечами. 

По словам артистки, она вдохновляется каждым уголком Украины.

 

Певица Тина Кароль. Фото: Marie Clair

 

Певица Тина Кароль. Фото: Marie Clair

 

Певица Тина Кароль. Фото: Marie Clair

"Вся Украина — это место силы! Нет уголка, который бы не вдохновлял, и людей, которые не вдохновляли бы. Безусловно, люблю свой дом, свой двор, свой огород…Безусловно люблю Карпаты: они как колыбель вдохновения для меня. Там есть особые места, в которых ты слушаешь тишину, слушаешь природу", — рассказала Кароль.

Именно природа часто становится вдохновением певицы.

"Не люблю, когда очень шумно, когда люди ссорятся и разговаривают очень громко. Что касается вдохновляющих звуками… Это звук воды, звук природы, но в своем общем масштабе. Только в природе есть идеальная гармония и величие покоя", — говорит звезда.

Ранее Тина Кароль устроила нежную фотосессию в центре Киева.

Напомним, Тина Кароль показала редкое фото взрослого сына.

 

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