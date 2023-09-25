Гламурная Тина Кароль рассказала известному глянцу о своих местах силы
Певица Тина Кароль снялась для известного издания. Звезда рассказала, какие места вдохновляют ее.
Об этом пишет Marie Clair.
Утонченная Тина Кароль
Артистка для известного глянца позировала в ярком образе. Традиционно Тина снялась с яркой помадой и примерила элегантное платье с обнаженными плечами.
По словам артистки, она вдохновляется каждым уголком Украины.
"Вся Украина — это место силы! Нет уголка, который бы не вдохновлял, и людей, которые не вдохновляли бы. Безусловно, люблю свой дом, свой двор, свой огород…Безусловно люблю Карпаты: они как колыбель вдохновения для меня. Там есть особые места, в которых ты слушаешь тишину, слушаешь природу", — рассказала Кароль.
Именно природа часто становится вдохновением певицы.
"Не люблю, когда очень шумно, когда люди ссорятся и разговаривают очень громко. Что касается вдохновляющих звуками… Это звук воды, звук природы, но в своем общем масштабе. Только в природе есть идеальная гармония и величие покоя", — говорит звезда.
Ранее Тина Кароль устроила нежную фотосессию в центре Киева.
Напомним, Тина Кароль показала редкое фото взрослого сына.