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Тіна Кароль влаштувала ніжну фотосесію у центрі Києва

5 серпня 2023 11:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тіна Кароль влаштувала ніжну фотосесію у центрі Києва
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Тіна Кароль прогулялася столицею. Зірка насолодилася літом у мальовничому центрі міста.

Фото з відпочинку Кароль опублікувала у своєму Instagram.

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Співачка зробила декілька фото на тлі історичної пам'ятки "Золотих воріт". Для фотосесії Тіна приміряла білосніжну сорочку та джинси. Образ доповнила пишною зачіскою та легким макіяжем.

 

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

"Київ — місто незламних, вільних і нескорених духом, як і кожне місто нашої країни! Ми — сила, що не знає меж і готова встояти до кінця! Разом до перемоги", — прокоментувала світлини Кароль.

До речі, Тіна Кароль нещодавно сходила зі своїм 14-річним сином Веніаміном у ресторан. Під час сімейного відпочинку артистка продемонструвала свій хореографічний талант. У ресторані зустріла відомого хореографа, учасника "Танців з зірками" Дмитра Жука. Жук запросив Тіну на танець. Судячи з реакції сина співачки, він засоромився. Спочатку Веніамін скромно посміхнувся, але, коли Тіна почала танцювати, хлопець навіть не глянув у бік зіркової мами, яка влаштувала запальні танці з іншим чоловіком.

Раніше співачка Тіна Кароль анонсувала перший тур містами України від початку повномасштабної війни. До цього артистка давала повноцінні концерти лише за кордоном.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала рідкісне фото дорослого сина.

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