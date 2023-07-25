Гламурні Кейт та Меган: члени королівської родини у світі Барбі очима штучного інтелекту

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: storial.media

Невідомо, чи хтось із членів королівської сім’ї ще бачив "Барбі", касовий фільм із Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. Але ЗМІ не втрималися, щоб не показати Кейт Міддлтон, принца Вільяма та інших їхніх відомих родичів у стилі барбікор.

Про це пише Daily Mail.

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Цифрові художники storial.media знайшли цікаву подібність монаршої родини Великої Британії з представниками лялькового світу Барбі. На знімках доволі реалітістино зображені гламурна Меган Маркл зі своїм чоловіком принцом Гаррі, король Чарльз ІІІ з Камілою, стильна Кейт Міддлтон та навіть принцеса Єлизавета ІІ з колекцією своїх модних сумок. Також творчі не забули про витончену принцесу Діану.

Єлизавета ІІ

Фото: storial.media

Фото: storial.media

Фото: storial.media

Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла

Фото: storial.media

Фото: storial.media

Фото: storial.media

Принцеса Діана

Фото: storial.media

Фото: storial.media

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Фото: storial.media

Меган Маркл та принц Гаррі

Фото: storial.media

Фото: storial.media

Фото: storial.media

Божевілля навколо ляльки Барбі набирає обертів. Роздрібні торговці в усьому світі також сподіваються отримати прибуток від ажіотажу, пропонуючи тематичні пропозиції Барбі від готельних номерів до зубних щіток і одягу.

Колекційні ляльки зазвичай коштують близько 100 доларів, тоді як неколекційні ляльки зазвичай варіюються від 10 до 30 доларів. Так званий "Святий Грааль" Барбі — перша модель, випущена в 1959 році, продається за тисячі доларів.

Нагадаємо, Леся Нікітюк розвеселила українців продовженням свого Барбі-серіалу.

Раніше режисерка Грета Ґервіг побила рекорд серед режисерів-жінок. Її фільм про ляльку Барбі зібрав неймовірну касу.