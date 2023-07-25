Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Гламурні Кейт і Меган: члени королівської родини у світі Барбі очима штучного інтелекту arrow

Гламурні Кейт і Меган: члени королівської родини у світі Барбі очима штучного інтелекту

25 липня 2023 20:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гламурні Кейт та Меган: члени королівської родини у світі Барбі очима штучного інтелекту
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: storial.media
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Невідомо, чи хтось із членів королівської сім’ї ще бачив "Барбі", касовий фільм із Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. Але ЗМІ не втрималися, щоб не показати Кейт Міддлтон, принца Вільяма та інших їхніх відомих родичів у стилі барбікор.

Про це пише Daily Mail

Читайте також:

Цифрові художники storial.media знайшли цікаву подібність монаршої родини Великої Британії з представниками лялькового світу Барбі. На знімках доволі реалітістино зображені гламурна Меган Маркл зі своїм чоловіком принцом Гаррі, король Чарльз ІІІ з Камілою, стильна Кейт Міддлтон та навіть принцеса Єлизавета ІІ з колекцією своїх модних сумок. Також творчі не забули про витончену принцесу Діану.

Єлизавета ІІ

Фото: storial.media

 

Фото: storial.media

 

Фото: storial.media

Король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла

Фото: storial.media

 

Фото: storial.media

 

Фото: storial.media

Принцеса Діана 

Фото: storial.media

 

Фото: storial.media

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Фото: storial.media

Меган Маркл та принц Гаррі

Фото: storial.media

 

Фото: storial.media

 

Фото: storial.media

Божевілля навколо ляльки Барбі набирає обертів. Роздрібні торговці в усьому світі також сподіваються отримати прибуток від ажіотажу, пропонуючи тематичні пропозиції Барбі від готельних номерів до зубних щіток і одягу.

Колекційні ляльки зазвичай коштують близько 100 доларів, тоді як неколекційні ляльки зазвичай варіюються від 10 до 30 доларів. Так званий "Святий Грааль" Барбі — перша модель, випущена в 1959 році, продається за тисячі доларів.

Нагадаємо, Леся Нікітюк розвеселила українців продовженням свого Барбі-серіалу.

Раніше режисерка Грета Ґервіг побила рекорд серед режисерів-жінок. Її фільм про ляльку Барбі зібрав неймовірну касу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз