Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Гламурные Кейт и Меган: члены королевской семьи в мире Барби глазами искусственного интеллекта arrow

Гламурные Кейт и Меган: члены королевской семьи в мире Барби глазами искусственного интеллекта

25 июля 2023 20:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гламурные Кейт и Меган: члены королевской семьи в мире Барби глазами искусственного интеллекта
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: storial.media
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Неизвестно, видел ли кто-нибудь из членов королевской семьи "Барби" — кассовый фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Но СМИ не удержались, чтобы не показать Кейт Миддлтон, принца Уильяма и других их известных родственников в стиле барбикор.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Цифровые художники storial.media нашли интересное сходство монаршей семьи Великобритании с представителями кукольного мира Барби. На снимках довольно реалитистино изображены гламурная Меган Маркл со своим мужем принцем Гарри, король Чарльз ІІІ с Камиллой, стильная Кейт Миддлтон и даже принцесса Елизавета ІІ с коллекцией своих модных сумок. Также творцы не забыли об утонченной принцессе Диане.

Елизавета II

Фото: dailymail.co.uk

 

Фото: storial.media

 

Фото: storial.media

Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла

Фото: storial.media

 

Фото: storial.media

 

Фото: storial.media

Принцесса Диана

Фото: storial.media

 

Фото: storial.media

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фото: storial.media

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: storial.media

 

Фото: storial.media

 

Фото: storial.media

Безумие вокруг куклы Барби набирает обороты. Розничные торговцы во всем мире также надеются извлечь прибыль от ажиотажа, предлагая тематические предложения Барби от гостиничных номеров до зубных щеток и одежды.

Коллекционные куклы обычно стоят около 100 долларов, в то время как неколлекционные куклы обычно варьируются от 10 до 30 долларов. Так называемый "Святой Грааль" Барби — первая модель, выпущенная в 1959 году, продается за тысячи долларов.

Напомним, Леся Никитюк развеселила украинцев продолжением своего Барби-сериала.

Ранее режиссер Грета Гервиг побила рекорд среди режиссеров-женщин. Ее фильм о кукле Барби собрал невероятную кассу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз