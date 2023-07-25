Гламурные Кейт и Меган: члены королевской семьи в мире Барби глазами искусственного интеллекта

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: storial.media

Неизвестно, видел ли кто-нибудь из членов королевской семьи "Барби" — кассовый фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Но СМИ не удержались, чтобы не показать Кейт Миддлтон, принца Уильяма и других их известных родственников в стиле барбикор.

Об этом пишет Daily Mail.

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Цифровые художники storial.media нашли интересное сходство монаршей семьи Великобритании с представителями кукольного мира Барби. На снимках довольно реалитистино изображены гламурная Меган Маркл со своим мужем принцем Гарри, король Чарльз ІІІ с Камиллой, стильная Кейт Миддлтон и даже принцесса Елизавета ІІ с коллекцией своих модных сумок. Также творцы не забыли об утонченной принцессе Диане.

Елизавета II

Фото: dailymail.co.uk

Фото: storial.media

Фото: storial.media

Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла

Фото: storial.media

Фото: storial.media

Фото: storial.media

Принцесса Диана

Фото: storial.media

Фото: storial.media

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фото: storial.media

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: storial.media

Фото: storial.media

Фото: storial.media

Безумие вокруг куклы Барби набирает обороты. Розничные торговцы во всем мире также надеются извлечь прибыль от ажиотажа, предлагая тематические предложения Барби от гостиничных номеров до зубных щеток и одежды.

Коллекционные куклы обычно стоят около 100 долларов, в то время как неколлекционные куклы обычно варьируются от 10 до 30 долларов. Так называемый "Святой Грааль" Барби — первая модель, выпущенная в 1959 году, продается за тысячи долларов.

Напомним, Леся Никитюк развеселила украинцев продолжением своего Барби-сериала.

Ранее режиссер Грета Гервиг побила рекорд среди режиссеров-женщин. Ее фильм о кукле Барби собрал невероятную кассу.