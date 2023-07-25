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Лобода приміряла образ Барбі на відпочинку

25 липня 2023 13:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лобода приміряла образ Барбі на відпочинку
Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Світлана Лобода на хвилі популярності фільму про Барбі, вирішила примиряти легендарний рожевий образ. Зірка викликала у прихильників неоднозначну реакцію.

Фото у топі та шортах артистка виклала у своєму Instagram.

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Світлана Лобода поділилася серією світлин з мальовничого куточка. На знімках зірка гуляє у рожевому комплекті, який вигідно підкреслює її розкішні форми.

 

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

 

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

 

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

 

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

 

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

"Життя — це більше, ніж бути просто гарною Барбі, потрібно бути гарною людиною", — прокоментувала фото співачка.

Прихильники артистки почали активно коментувати її допис. Декому здалося, що образ вийшов занадто відвертим, адже на співачці не було білизни, хтось почав запитувати, чому вона зараз не в Україні, а дехто просто робив їй компліменти, відзначаючи силу волі, яку вона демонструє своїми наполегливими тренуваннями у спортзалі.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода заявила, що готова допомогти постраждалим від підриву Каховської ГЕС.

Раніше Лобода опублікувала відео з Херсона.

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