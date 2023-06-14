Взрослые девушки задонатили 250 тыс. грн. для детей-сирот в эвакуации

Певица Ольга Полякова с детьми. Фото: facebook.com/polyakovamusic

После обращения Оли Поляковой в шоу "Дорослі дівчата" зрители перечислили четверть миллиона гривен на помощь детям проекта "Детство без войны". Средства пойдут на обеспечение проживания в течение двух недель украинских детей-сирот, недавно эвакуированных в Турцию.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Наше будущее

Через несколько дней после эфира шоу "Комплекси, що заважають жити. Дорослі дівчата. Маша Єфросиніна і Оля Полякова", на счет проекта "Детство без войны", который реализует Rush Foundation, было зачислено 250 тыс. гривен.

Ранее в Турцию были эвакуированы еще 30 детей из Ирпеня и Кривого Рога. Эти деньги будут израсходованы на обеспечение их первых двух недель жизни в безопасности.

Во время шоу посол проекта Оля Полякова обратилась к украинцам с эмоциональной речью о необходимости поддерживать детей-сирот.

"Сегодня украинцы чистосердечно донатят на ВСУ, на дроны, на помощь больницам. Но о детях почему-то все забыли. Особенно о детях-сиротах. Я опекаю проект "Детство без войны" уже почти год, и вижу, как мало всех заботит судьба маленьких украинцев. А они наше будущее. Мы вывезли детей из горячих точек в безопасность, в Турцию. Каждый месяц проживания в Турции — это значительные расходы. Для детей арендуют отели, их кормят, обучают, лечат. Это очень дорого и важно. Поэтому прошу поддержать этих детей", — сказала в эфире Оля Полякова.

На сегодняшний день стоимость обеспечения проживания одного ребенка в течение месяца в Турции составляет 458 евро (около 18 500 гривен).

Rush Foundation провел самую большую эвакуацию детей-сирот со Второй мировой войны из Украины в Турцию. Были спасены 1700 детей и сопровождавших их взрослых.

Напомним, что недавно в загородном клубе NAVY состоялся первый концерт после начала полномасштабного вторжения. Патриотический Open Air прошел при участии TAYANNA, Cheev, Anton Velboi и Оли Поляковой.

Ранее певица Оля Полякова отыграла в столице два концерта "Все буде добре. На біс". Всю прибыль артистка направила на благотворительность.