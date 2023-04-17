Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Гоління голови, проблеми з родиною та спроби вижити: Брітні Спірс поділилася найвідвертішим arrow

Гоління голови, проблеми з родиною та спроби вижити: Брітні Спірс поділилася найвідвертішим

17 квітня 2023 12:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Брітні Спірс випустить власні мемуари – співачка поділиться моментами з життя
Співачка Брітні Спірс на прем'єрі фільму "Одного разу в Голівуді" в США. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома американська співачка, танцівниця та акторка Брітні Спірс восени збирається випустити власну книгу мемуарів. У книзі американська артистка поділиться своїм досвідом та розповість про важливі моменти з власного життя без різних прикрас.

Про це повідомляє портал "Page Six"

Читайте також:

У книзі американська зірка поділиться дитячими спогадами та розповість про те, про що вона мріяла у маленькому віці. Також Брітні Спірс відверто розповість про її розлучення з Джастіном Тімберлейком, про те, як вона поголила голову, та про те, як вона боролася за право опікунства.

Бритни Спирс
Американська співачка Брітні Спірс на церемонії нагородження GLAAD Media Awards в Беверлі-Гілз. Фото: Popsugar

Крім того, американська артистка розповіла про те, як вона намагалася вижити та знайшла вихід з-під поганої опіки. В книзі також вона розповіла про те, як вона отримала щасливе життя зі своїм чоловіком, ірано-американською моделлю, актором та фітнес-тренером Семом Асгарі.

Ця книга має розділи, де кожна жінка може відчути себе не такою самотньою. Інсайдери кажуть, що у книзі американська зірка перетворює біль та радість на мистецтво.

Бритни Спирс и Сэм Асгари
Брітні Спірс зі своїм коханим Семом Адгарі. Фото: google.com

Також відомо про те, як Брітні Спірс підписала договір з видавництвом через власного адвоката та агентство Creative Artists Agency. Угода у 15 мільйонів доларів стала найдорожчим в історії договором після Барака та Мішель Обами.

"У мене немає сім'ї, яка цінує мене або поважає... Це найважча частина для мене, і як би сильно я їх не любила, це те, з чим я, мабуть, ніколи не зможу змиритися. Коли я публікую щось у такі моменти, я просто хочу говорити від щирого серця, тому що для мене це дуже важко, а потім я озираюся назад і бачу, як багато людей підтримують мене: "Ти переживеш". Я працюю над тим, щоб стати сильнішою! Я написала три різні версії своєї книги та в процесі пройшла безліч сеансів психотерапії", – говорить про книгу сама Брітні Спірс.

Нагадаємо, ми писали, що американська співачка Брітні Спірс в мокрій сукні зганьбилася на камеру.

Раніше ми розповідали, що співачка Брітні Спірс осудила зірку серіалу "Всі жінки відьми" Аліссу Мілано.

Також ми повідомляли, що американська зірка Брітні Спірс зганьбилася на публіку через свої танці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB