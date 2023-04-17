Брітні Спірс випустить власні мемуари – співачка поділиться моментами з життя

Співачка Брітні Спірс на прем'єрі фільму "Одного разу в Голівуді" в США. Фото: google.com

Відома американська співачка, танцівниця та акторка Брітні Спірс восени збирається випустити власну книгу мемуарів. У книзі американська артистка поділиться своїм досвідом та розповість про важливі моменти з власного життя без різних прикрас.

Про це повідомляє портал "Page Six"

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У книзі американська зірка поділиться дитячими спогадами та розповість про те, про що вона мріяла у маленькому віці. Також Брітні Спірс відверто розповість про її розлучення з Джастіном Тімберлейком, про те, як вона поголила голову, та про те, як вона боролася за право опікунства.

Американська співачка Брітні Спірс на церемонії нагородження GLAAD Media Awards в Беверлі-Гілз. Фото: Popsugar

Крім того, американська артистка розповіла про те, як вона намагалася вижити та знайшла вихід з-під поганої опіки. В книзі також вона розповіла про те, як вона отримала щасливе життя зі своїм чоловіком, ірано-американською моделлю, актором та фітнес-тренером Семом Асгарі.

Ця книга має розділи, де кожна жінка може відчути себе не такою самотньою. Інсайдери кажуть, що у книзі американська зірка перетворює біль та радість на мистецтво.

Брітні Спірс зі своїм коханим Семом Адгарі. Фото: google.com

Також відомо про те, як Брітні Спірс підписала договір з видавництвом через власного адвоката та агентство Creative Artists Agency. Угода у 15 мільйонів доларів стала найдорожчим в історії договором після Барака та Мішель Обами.

"У мене немає сім'ї, яка цінує мене або поважає... Це найважча частина для мене, і як би сильно я їх не любила, це те, з чим я, мабуть, ніколи не зможу змиритися. Коли я публікую щось у такі моменти, я просто хочу говорити від щирого серця, тому що для мене це дуже важко, а потім я озираюся назад і бачу, як багато людей підтримують мене: "Ти переживеш". Я працюю над тим, щоб стати сильнішою! Я написала три різні версії своєї книги та в процесі пройшла безліч сеансів психотерапії", – говорить про книгу сама Брітні Спірс.

Нагадаємо, ми писали, що американська співачка Брітні Спірс в мокрій сукні зганьбилася на камеру.

Раніше ми розповідали, що співачка Брітні Спірс осудила зірку серіалу "Всі жінки відьми" Аліссу Мілано.

Також ми повідомляли, що американська зірка Брітні Спірс зганьбилася на публіку через свої танці.