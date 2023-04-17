Бритни Спирс выпустит собственные мемуары – певица поделится моментами из жизни

Певица Бритни Спирс выпустит собственные мемуары. Фото: google.com

Известная американская певица, танцовщица и актриса Бритни Спирс осенью собирается выпустить собственную книгу мемуаров. В книге американская артистка поделится своим опытом и расскажет о важных моментах из собственной жизни без разных украшений.

Об этом сообщает портал "Page Six"

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В книге американская звезда поделится детскими воспоминаниями и расскажет о том, о чем она мечтала в маленьком возрасте. Также Бритни Спирс откровенно расскажет о ее разводе с Джастином Тимберлейком, о том, как она побрила голову, и о том, как она боролась за право опекунства.

Кроме того, американская артистка рассказала о том, как она пыталась выжить и нашла выход из-под плохой опеки. В книге она рассказала о том, как она получила счастливую жизнь со своим мужем, ирано-американской моделью, актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Эта книга имеет разделы, где каждая женщина может почувствовать себя не столь одинокой. Инсайдеры говорят, что в книге американская звезда превращает боль и радость в искусство.

Также известно о том, как Бритни Спирс подписала договор с издательством через своего адвоката и агентство Creative Artists Agency. Соглашение в 15 миллионов долларов стало самым дорогим в истории договором после Барака и Мишель Обамы.

"У меня нет семьи, которая ценит меня или уважает... Это самая трудная часть для меня, и как бы сильно я их ни любила, это то, с чем я, пожалуй, никогда не смогу смириться. Когда я публикую что-нибудь в такие моменты, я просто хочу говорить от всей души, потому что для меня это очень тяжело, а потом я оглядываюсь назад и вижу, как много людей поддерживают меня: "Ты переживешь". Я работаю над тем, чтобы стать сильнее! Я написала три разные версии своей книги и в процессе прошло множество сеансов психотерапии", – говорит о книге сама Бритни Спирс.

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