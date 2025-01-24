Російський актор Юрій Борисов. Фото: hollywoodreporter.com

Російського актора Юрія Борисова було номіновано на премію Американської кіноакадемії в категорії "Краща чоловіча роль другого плану" за роль у фільмі "Анора" режисера Шона Бейкера. Росіянин внесений у базу "Миротворець".

Про це повідомляє The Academy.

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Поки росіяни 3 рік поспіль вбивають українців, Голлівуд номінує мешканця РФ на престижну кінопремію "Оскар". Мова йде про актора Юрія Борисова, який відкрито підтримує криваву політику Кремля. Окрім того, росіянин увійшов до шорт-аркуша номінантів кінопремії Британської академії кіно та телевізійних мистецтв BAFTA.

Після оголошення номінантів на "Оскара", таблоїди вихваляють талант Борисова, а топове шоу Штатів "Good Morning America" особисто по відеозв'язку вітає його з цією номінацією. Поки українці кров'ю виборюють кожен шматочок своєї землі, росіяни радіють тому, що світ говорить про початок культури відміни росіян у цивілізованих країнах. Голлівуд захоплюється Борисовим, адже він "є тим самим уособленням "загадочной русской души"". Сам же актор нині ніяк не коментує війну в Україні. Проте він знімався у пропагандистських стрічках ("Калашников"). Після 2014 року він неодноразово відвідував анексований півострів Крим і був внесений у базу "Миротворець".

ЗМІ про Юрія Борисова. Фото: скриншот

ЗМІ про росіянина Юрія Борисова. Фото: скриншот

ЗМІ про російського актора Юрія Борисова. Фото: скриншот

Ведучий "Good Morning America" вітає Борисова з перемогою. Фото: скриншот

Фільм "Анора"

"Анора" — це американська комедійна драма 2024 року Шона Бейкера, яка розповідає про молоду стриптизерку Ані Міхєєву, яка живе на Брайтон-Біч у Брукліні, яка закрутила роман із сином російського олігарха, який стрімко змінює її життя. Прем'єра стрічки відбулася 21 травня 2024 року на 77-му Каннському кінофестивалі, де він отримав "Золоту пальмову гілку".

Представники фандрейзингової платформи "UNITED24" відкрито засудили вибір Американської кіноакадемії.

Нагадаємо, ми розповідали, хто цьогоріч став номінантами на кінопремію "Оскар". Також оскароносний кінорежисер Крістофер Нолан отримав почесне звання лицаря.