Российский актер Юрий Борисов. Фото: hollywoodreporter.com

Российский актер Юрий Борисов был номинирован на премию Американской киноакадемии в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Анора" режиссера Шона Бейкера. Россиянин внесен в базу "Миротворец".

Об этом сообщает The Academy.

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Пока россияне 3 год подряд убивают украинцев, Голливуд номинирует жителя РФ на престижную кинопремию "Оскар". Речь идет об актере Юрии Борисове, который открыто поддерживает кровавую политику Кремля. Кроме того, россиянин вошел в шорт-лист номинантов кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

После объявления номинантов на "Оскара", таблоиды хвалят талант Борисова, а топовое шоу Штатов "Good Morning America" лично по видеосвязи поздравляет его с этой номинацией. Пока украинцы кровью борются за каждый кусочек своей земли, россияне радуются тому, что мир говорит о начале культуры отмены россиян в цивилизованных странах. Голливуд восхищается Борисовым, ведь он является "тем самым олицетворением "загадочной русской души"". Сам же актер сейчас никак не комментирует войну в Украине. Однако он снимался в пропагандистских лентах ("Калашников"). После 2014 года он неоднократно посещал аннексированный полуостров Крым и был внесен в базу "Миротворец".

СМИ о Юрии Борисове. Фото: скриншот;

СМИ о россиянине Юрии Борисове. Фото: скриншот

СМИ о российском актере Юрии Борисове. Фото: скриншот

Ведущий "Good Morning America" поздравляет Борисова с победой. Фото: скриншот

Фильм "Анора"

"Анора" - это американская комедийная драма 2024 года Шона Бейкера, которая рассказывает о молодой стриптизерше Ани Михеевой, живущей на Брайтон-Бич в Бруклине, которая закрутила роман с сыном российского олигарха, который стремительно меняет ее жизнь. Премьера ленты состоялась 21 мая 2024 года на 77-м Каннском кинофестивале, где он получил "Золотую пальмовую ветвь".

Представители фандрейзинговой платформы "UNITED24" открыто осудили выбор Американской киноакадемии.

Напомним, мы рассказывали, кто в этом году стал номинантами на кинопремию "Оскар". Также оскароносный кинорежиссер Кристофер Нолан получил почетное звание рыцаря.