Голливудская роскошь: поразительный пентхауз, в котором теперь будет холостяковать Гью Джекман

Голливудская роскошь: впечатляющий пентхауз, в котором теперь будет жить холостяком Хью Джекман
Актер Хью Джекман будет проводить больше времени в Австралии после объявления о том, что он и его супруга Деборра-Ли Фернесс разводятся. 54-летний австралийский актер имеет впечатляющую коллекцию недвижимости, включая потрясающий пентхаус North Bondi за 12 миллионов долларов в восточном пригороде Сиднея.
Об этом пишет Daily Mail.
Звездные апартаменты
Джекман приобрел роскошную квартиру за 5,9 миллиона долларов в 2015 году. Апартаменты с тремя спальнями излучают голливудскую стандартную роскошь, великолепный панорамный вид на океан и прекрасную отделку.
Просторная зона гостиной и столовой открытой планировки включает в себя современную кухню и пол из европейского дуба.
Кроме того, просторный пентхаус хорошо подходит для ночевки гостей или двоих детей Джекмана — 23-летнего Оскара и 18-летней Авы — поскольку в нем есть пара спален с двуспальной кроватью размера queen-size. В главной спальне есть ванная комната из известняка, встроенные шкафы и балконы.
Между тем здание также имеет безопасную парковку для двух автомобилей, кондиционер и прямой доступ на лифте.
На выходных Хью и Деборра-Ли объявили о шокирующем разводе после 27 лет брака.
В пятницу они выступили с общим заявлением, в котором подтвердили, что их брак закончился.
Напомним, желающие могут заночевать в трехэтажном доме Барби бесплатно.
Ранее стало известно, какое испытание разрушило брак Хью Джекмана.