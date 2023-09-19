Голливудская роскошь: поразительный пентхауз, в котором теперь будет холостяковать Гью Джекман

Актер Хью Джекман. Фото: instagram.com/thehughjackman/

Актер Хью Джекман будет проводить больше времени в Австралии после объявления о том, что он и его супруга Деборра-Ли Фернесс разводятся. 54-летний австралийский актер имеет впечатляющую коллекцию недвижимости, включая потрясающий пентхаус North Bondi за 12 миллионов долларов в восточном пригороде Сиднея.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джекман приобрел роскошную квартиру за 5,9 миллиона долларов в 2015 году. Апартаменты с тремя спальнями излучают голливудскую стандартную роскошь, великолепный панорамный вид на океан и прекрасную отделку.

Впечатляющий пентхауз, в котором теперь будет жить холостяком Хью Джекман. Фото: Domain

Впечатляющий пентхауз, в котором теперь будет жить холостяком Хью Джекман. Фото: Domain

Впечатляющий пентхауз, в котором теперь будет жить холостяком Хью Джекман. Фото: Domain

Впечатляющий пентхауз, в котором теперь будет жить холостяком Хью Джекман. Фото: Domain

Просторная зона гостиной и столовой открытой планировки включает в себя современную кухню и пол из европейского дуба.

Кроме того, просторный пентхаус хорошо подходит для ночевки гостей или двоих детей Джекмана — 23-летнего Оскара и 18-летней Авы — поскольку в нем есть пара спален с двуспальной кроватью размера queen-size. В главной спальне есть ванная комната из известняка, встроенные шкафы и балконы.

Между тем здание также имеет безопасную парковку для двух автомобилей, кондиционер и прямой доступ на лифте.

На выходных Хью и Деборра-Ли объявили о шокирующем разводе после 27 лет брака.

В пятницу они выступили с общим заявлением, в котором подтвердили, что их брак закончился.

Напомним, желающие могут заночевать в трехэтажном доме Барби бесплатно.

Ранее стало известно, какое испытание разрушило брак Хью Джекмана.