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Голлівудські актори на межі страйку

1 липня 2023 09:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Голлівудські актори на межі страйку
Зіркові актори готуються до страйку. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Профспілка голлівудських акторів та студії продовжать чинний контракт ще на 12 днів, оскільки вони намагатимуться досягти нової угоди. Обидві сторони намагаються запобігти потенційному страйку.

Про це пише Bloomberg.

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Чинний контракт, термін дії якого закінчувався в п’ятницю, тепер буде продовжено до 12 липня, йдеться у заяві профспілки акторів.

Студії та профспілки сперечалися щодо заробітної плати, персоналу, розподілу гонорарів за трансляцію та можливого використання штучного інтелекту, який профспілки вважають руйнівником робочих місць.

У той час як Альянс продюсерів кіно та телебачення, який представляє Netflix Inc., Walt Disney Co. та інших роботодавців, уклав нову угоду на початку цього місяця з Гільдією режисерів Америки, голлівудські сценаристи страйкують з початку травня, а актори проголосували дозволити страйк на початку цього місяця.

Нагадаємо, на початку травня Гільдія сценаристів США розпочала страйк. Через це виробництво багатьох проєктів, як в кіноіндустрії, так і на телебаченні, стали на паузу. Потерпає не тільки Голлівуд, але й економіка. 

На тлі страйку вже відклали зйомки відомих шоу та одного фільму Marvel. Так, наприклад, призупинено виробництво фінального сезону серіалу "Дивні дива".

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