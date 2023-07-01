Голливудские актеры на грани забастовки
Профсоюз голливудских актеров и студии продлят действующий контракт еще на 12 дней, поскольку они будут пытаться достичь нового соглашения. Обе стороны пытаются предотвратить потенциальную забастовку.
Об этом пишет Bloomberg.
Борьба за выживание
Нынешний контракт, срок действия которого истек в пятницу, теперь будет продлен до 12 июля, говорится в заявлении профсоюза актеров.
Студии и профсоюзы спорили о заработной плате, персонале, распределении гонораров за трансляцию и возможном использовании искусственного интеллекта, который профсоюзы считают разрушителем рабочих мест.
В то время как Североатлантический союз продюсеров кино и телевидения, который представляет Netflix Inc., Walt Disney Co. и других работодателей, заключивших новое соглашение в начале этого месяца с Гильдией режиссеров Америки, голливудские сценаристы бастуют с начала мая, а актеры проголосовали разрешить забастовку в начале этого месяца.
Напомним, в начале мая Гильдия сценаристов США начала забастовку. Поэтому производство многих проектов, как в киноиндустрии, так и на телевидении, стали на паузу. Страдает не только Голливуд, но и экономика.
На фоне страка уже отложили съемки известных шоу и одного фильма Marvel. Так, например, приостановлено производство финального сезона сериала "Удивительные чудеса".