Голливудские актеры на грани забастовки

Звездные актеры готовятся к забастовке. Фото: Reuters

Профсоюз голливудских актеров и студии продлят действующий контракт еще на 12 дней, поскольку они будут пытаться достичь нового соглашения. Обе стороны пытаются предотвратить потенциальную забастовку.

Об этом пишет Bloomberg.

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Нынешний контракт, срок действия которого истек в пятницу, теперь будет продлен до 12 июля, говорится в заявлении профсоюза актеров.

Студии и профсоюзы спорили о заработной плате, персонале, распределении гонораров за трансляцию и возможном использовании искусственного интеллекта, который профсоюзы считают разрушителем рабочих мест.

В то время как Североатлантический союз продюсеров кино и телевидения, который представляет Netflix Inc., Walt Disney Co. и других работодателей, заключивших новое соглашение в начале этого месяца с Гильдией режиссеров Америки, голливудские сценаристы бастуют с начала мая, а актеры проголосовали разрешить забастовку в начале этого месяца.

Напомним, в начале мая Гильдия сценаристов США начала забастовку. Поэтому производство многих проектов, как в киноиндустрии, так и на телевидении, стали на паузу. Страдает не только Голливуд, но и экономика.

На фоне страка уже отложили съемки известных шоу и одного фильма Marvel. Так, например, приостановлено производство финального сезона сериала "Удивительные чудеса".