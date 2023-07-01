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Голливудские актеры на грани забастовки

1 июля 2023 09:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Голливудские актеры на грани забастовки
Звездные актеры готовятся к забастовке. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Профсоюз голливудских актеров и студии продлят действующий контракт еще на 12 дней, поскольку они будут пытаться достичь нового соглашения. Обе стороны пытаются предотвратить потенциальную забастовку.

Об этом пишет Bloomberg.

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Нынешний контракт, срок действия которого истек в пятницу, теперь будет продлен до 12 июля, говорится в заявлении профсоюза актеров.

Студии и профсоюзы спорили о заработной плате, персонале, распределении гонораров за трансляцию и возможном использовании искусственного интеллекта, который профсоюзы считают разрушителем рабочих мест.

В то время как Североатлантический союз продюсеров кино и телевидения, который представляет Netflix Inc., Walt Disney Co. и других работодателей, заключивших новое соглашение в начале этого месяца с Гильдией режиссеров Америки, голливудские сценаристы бастуют с начала мая, а актеры проголосовали разрешить забастовку в начале этого месяца.

Напомним, в начале мая Гильдия сценаристов США начала забастовку. Поэтому производство многих проектов, как в киноиндустрии, так и на телевидении, стали на паузу. Страдает не только Голливуд, но и экономика.

На фоне страка уже отложили съемки известных шоу и одного фильма Marvel. Так, например, приостановлено производство финального сезона сериала "Удивительные чудеса".

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