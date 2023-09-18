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Голлівудські продюсери в шоці від нового виду піратства: до чого тут TikTok

18 вересня 2023 23:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Голлівудські продюсери в шоці від нового виду піратства: до чого тут TikTok
Користувач безкоштовно дивиться фільми. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У власників кінокомпаній та стрімінгових платформ на одну серйозну проблему побільшала. І мова зараз не про масштабний страйк акторі та сценаристів, який і не думає закінчуватися. Голлівудські юристи та професори права роблять все можливе, аби побороти новий креативний вид піратства. 

Про це  повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Подробиці

У TikTok публікують епізоди телешоу та фільмів у вигляді 90-секундних роликів, які користувачі можуть дивитися довгою безперервною стрічкою. Так, наприклад, вже чимало хто подивився хіт цього року, стрічку режисерки Грети Гервіг "Барбі". 

Уривки з'являються з описом "Частина 8" або "Частина 12". За пошуком їх не знайти, вони трапляються в персональних стрічках: спочатку з'являється один, а за ним інші. Відео можуть тривати до 10 хвилин, але багато з них – 2-3 хвилини.

Користувачі соцмереж дивляться фільми частинами. Фото: The Wall Street Journal.

Голлівудські юристи стверджують: ці акаунти порушують закони про авторське право та інтелектуальну власність кіно- та телестудій, тому автори публікацій нечасто вказують назви проєктів. У цих облікових записах набираються сотні тисяч передплатників, коментарів, лайків і переглядів, але навряд чи вони приносять гроші: вони не роблять спонсорські пости чи рекламу.

Програми з автоматичного виявлення неліцензійного контенту перестали допомагати студіям, тому що користувачі знаходять лазівки. Як із цим боротися, юристи поки що не знають. Деякі молоді американці розповіли виданню, що часом дивляться фільм чи шоу цілком уривками у TikTok, а не переходять на стрімінгові платформи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії показують "Барбі" та приховують поцілунок Раяна Гослінга з іншими чоловіками. Також ми розповідали, що частині команди "Дюни" та "Оппенгеймера" скоротять заробітну плату.

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