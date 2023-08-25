Прем'єру фільму "Дюна 2" перенесли через страйки сценаристів та акторів: на коли

Кадр з фільму "Дюна 2". Фото: Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Прем'єру фентезійного фільму "Дюна 2" режисера Дені Вільнева з нетерпінням чекають мільйони кіноглядачів. Про це говорять кількість переглядів трейлеру та обговорення в мережі. Втім шанувальникам кіноадаптації однойменного роману Френка Герберта 1965 року доведеться почекати. Прем’єру фільму перенесли.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Коли вийде стрічка

На тлі страйку акторської гільдії США і не можливості через це зробити гідне промо з зірками фільму, Warner Bros. і Legendary Entertainment перенесли фільм "Дюна 2" на майже чотири з половиною місяці. Замість 3 листопада він вийде на великі екрани 15 березня 2024-го.

Warner Bros. також відклала блокбастер "Годзілла і Конг: Нова імперія", вихід якого тепер намічено на 12 квітня 2024-го, і анімаційний фільм "Володар кілець: Війна Рохіррімов". Він з'явиться в кінотеатрах лише наступного грудня. Інші великобюджетні стрічки студії, зокрема "Аквамен і втрачене царство", "Вонка" і "Колір ліловий", все ще заплановані на 2023-й.

Про фільм

Події розгортаються в далекому майбутньому: юний Пол Атрейдес та його сім'я, шляхетний Дім Атрейдесів, виявляються втягнутими у війну за небезпечну пустельну планету Арракіс між корінним народом фременів та колишніми правителями Арракіса, Домом Харконненов.

Відзначимо, що перша частина стрічки Дені Вільнева була номінована в десяти категоріях премії "Оскар", включаючи "Найкращий фільм". У підсумку стрічка Вільнева отримала шість статуеток.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в кінопрокат на День Незалежності України. Також ми розповідали, що голлівудські боси домовляються зі сценаристами, які страйкують: такого не було 35 років.