Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Прем'єру фільму "Дюна 2" перенесли через страйки сценаристів та акторів: на коли arrow

Прем'єру фільму "Дюна 2" перенесли через страйки сценаристів та акторів: на коли

25 серпня 2023 09:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Прем'єру фільму "Дюна 2" перенесли через страйки сценаристів та акторів: на коли
Кадр з фільму "Дюна 2". Фото: Warner Bros/Courtesy Everett Collection
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Прем'єру фентезійного фільму "Дюна 2" режисера Дені Вільнева з нетерпінням чекають мільйони кіноглядачів. Про це говорять кількість переглядів трейлеру та обговорення в мережі. Втім шанувальникам кіноадаптації однойменного роману Френка Герберта 1965 року доведеться почекати. Прем’єру фільму перенесли. 

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter. 

Читайте також:

Коли вийде стрічка

На тлі страйку акторської гільдії США і не можливості через це зробити гідне промо з зірками фільму, Warner Bros. і Legendary Entertainment перенесли фільм "Дюна 2" на майже чотири з половиною місяці. Замість 3 листопада він вийде на великі екрани 15 березня 2024-го.

Warner Bros. також відклала блокбастер "Годзілла і Конг: Нова імперія", вихід якого тепер намічено на 12 квітня 2024-го, і анімаційний фільм "Володар кілець: Війна Рохіррімов". Він з'явиться в кінотеатрах лише наступного грудня. Інші великобюджетні стрічки студії, зокрема "Аквамен і втрачене царство", "Вонка" і "Колір ліловий", все ще заплановані на 2023-й.

Про фільм

Події розгортаються в далекому майбутньому: юний Пол Атрейдес та його сім'я, шляхетний Дім Атрейдесів, виявляються втягнутими у війну за небезпечну пустельну планету Арракіс між корінним народом фременів та колишніми правителями Арракіса, Домом Харконненов.

Відзначимо, що перша частина стрічки Дені Вільнева була номінована в десяти категоріях премії "Оскар", включаючи "Найкращий фільм". У підсумку стрічка Вільнева отримала шість статуеток.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в кінопрокат на День Незалежності України. Також ми розповідали, що голлівудські боси домовляються зі сценаристами, які страйкують: такого не було 35 років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Бабка надвоє ворожила: які шанси в Арестовича лідирувати на виборах

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз