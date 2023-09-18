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Голливудские продюсеры в шоке от нового вида пиратства: при чем здесь TikTok

18 сентября 2023 23:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Голливудские продюсеры в шоке от нового вида пиратства: при чем здесь TikTok
Пользователь бесплатно смотрит фильмы. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

У владельцев кинокомпаний и стриминговых платформ на одну серьезную проблему стало больше. И речь сейчас не о масштабной забастовке актере и сценаристах, которая и не думает заканчиваться. Голливудские юристы и профессоры права делают все возможное, чтобы побороть новый креативный вид пиратства.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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Подробности

TikTok публикуют эпизоды телешоу и фильмов в виде 90-секундных роликов, которые пользователи могут смотреть длинной непрерывной лентой. Так, например, уже немногие посмотрели хит этого года, ленту режиссера Греты Гервиг "Барби".

Отрывки появляются с описанием "Часть 8" или "Часть 12". По поиску их не найти, они встречаются в персональных лентах: сначала появляется один, а за ним другие. Видео могут длиться до 10 минут, но многие из них — 2-3 минуты.

Пользователи соцсетей смотрят фильмы по частям. Фото: The Wall Street Journal.

Голливудские юристы утверждают: эти аккаунты нарушают законы об авторском праве и интеллектуальной собственности кино- и телестудий, поэтому авторы публикаций редко указывают названия проектов. В этих аккаунтах набираются сотни тысяч подписчиков, комментариев, лайков и просмотров, но вряд ли они приносят деньги: они не делают спонсорские посты или рекламу.

Программы автоматического обнаружения нелицензионного контента перестали помогать студиям, потому что пользователи находят лазейки. Как с этим бороться, юристы пока не знают. Некоторые молодые американцы рассказали, что иногда смотрят фильм или шоу полностью отрывками в TikTok, а не переходят на стриминговые платформы.

Напомним, ранее мы писали, что в России показывают "Барби" и скрывают поцелуй Райана Гослинга с другими мужчинами. Также мы рассказывали, что части команды "Дюны" и "Оппенгеймера" сократят заработную плату.

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