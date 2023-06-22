"Голос країни" назвав ім'я третього тренера: це не Кароль і не Павлік

Шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official

Напередодні творці шоу "Голос країни" заінтригували, хто стане третім тренером нового, тринадцятого сезону. Вони опублікували фотографію переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2022", учасника гурту Kalush Orchestra Килиммена, обличчя якого не видно. Втім, тепер всі крапки над "і" розставлені.

Про це повідомляється у соцмережах шоу "Голос країни".

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Хто новий тренер шоу

Вперше тренером шоу "Голос країни" став музичний продюсер. Одне з чотирьох червоних крісел зайняв автор суперхітів, співзасновник лейблу ENKO та творець супергероя Килиммен Іван Клименко.

Під час етеру шоу "Сніданок з 1+1" Іван у прямому етері відкрив своє обличчя та розказав, яких героїв шукатиме на "Голосі країни" та яку відповідальність відчуває перед вокалістами.

"Я вдячний за можливість сісти у тренерське крісло, бо я давно слідкую за "Голосом країни". Відчуваю відповідальність, адже я завжди був ніби футбольним тренером, який перебуває за лаштунками. Мені дуже цікаво дати поштовх новій українській музиці на "Голосі країни", — сказав Іван.

Клименко працює з такими артистами, як alyona alyona, SKOFKA, Kalush Orchestra та іншими.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Артем Пивоваров став другим тренером шоу "Голос країни 13". До цього стало відомо, що тренеркою проєкту також стала фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна.