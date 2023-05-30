Стало відомим ім'я другого тренера шоу "Голос країни 13"

Шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official

Напередодні стало відомо ім’я першого зіркового тренера тринадцятого сезону шоу "Голос країни". Нею стала фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну. Тепер до неї приєднався й співак Артем Пивоваров.

Про це він повідомив у прямому етері програми "Сніданок з 1+1".

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31-річний уродженець Харківської області не очікував, що ведучі програми будуть його питати про "Голос країни". Але коли ті показали відео з кастингів до шоу, Пивоваров зізнався — він новий тренер унікального сезону талант-шоу.

"Я буду шукати неординарних, енергійних, зухвалих та шалених сміливців, які будуть наполегливо працювати задля розвитку нашої музичної індустрії та культурного фронту. Це буде дійсно дивовижно, адже я маю великий досвід співпраці не тільки з мастодонтами нашої індустрії, а й з молодими виконавцями. Я шукаю справжніх музикантів, і якщо ти пишеш пісні, хочеш бути на сцені — я чекаю на тебе", — розповів Артем в етері.

Фрагмент у відео з 05:15

Нагадаємо, раніше ми писали, що вперше в історії талант-шоу "Голос країни" зніматимуть не в Україні. Також ми розповідали, що на участь в шоу натякнула і переможниця конкурсу "Євробачення-2015", співачка Джамала.