Стало відомим ім'я другого тренера шоу "Голос країни 13"
Напередодні стало відомо ім’я першого зіркового тренера тринадцятого сезону шоу "Голос країни". Нею стала фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну. Тепер до неї приєднався й співак Артем Пивоваров.
Про це він повідомив у прямому етері програми "Сніданок з 1+1".
Новий досвід для Пивоварова
31-річний уродженець Харківської області не очікував, що ведучі програми будуть його питати про "Голос країни". Але коли ті показали відео з кастингів до шоу, Пивоваров зізнався — він новий тренер унікального сезону талант-шоу.
"Я буду шукати неординарних, енергійних, зухвалих та шалених сміливців, які будуть наполегливо працювати задля розвитку нашої музичної індустрії та культурного фронту. Це буде дійсно дивовижно, адже я маю великий досвід співпраці не тільки з мастодонтами нашої індустрії, а й з молодими виконавцями. Я шукаю справжніх музикантів, і якщо ти пишеш пісні, хочеш бути на сцені — я чекаю на тебе", — розповів Артем в етері.
Фрагмент у відео з 05:15
Нагадаємо, раніше ми писали, що вперше в історії талант-шоу "Голос країни" зніматимуть не в Україні. Також ми розповідали, що на участь в шоу натякнула і переможниця конкурсу "Євробачення-2015", співачка Джамала.