"Голос країни" назвал имя третьего тренера: это не Кароль и не Павлик

Шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official

Накануне создатели шоу "Голос країни" заинтриговали, кто станет третьим тренером нового, тринадцатого сезона. Они опубликовали фотографию победителя песенного конкурса "Евровидение-2022", участника группы Kalush Orchestra Килиммена, лицо которого не видно. Впрочем, теперь все точки над "i" расставлены.

Об этом сообщается в соцсетях шоу "Голос країни".

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Кто новый тренер шоу

Впервые тренером шоу "Голос країни" стал музыкальный продюсер. Одно из четырех красных кресел занял автор суперхитов, соучредитель лейбла ENKO и создатель супергероя Килиммен Иван Клименко.

Во время эфира шоу "Сніданок з 1+1" Иван в прямом эфире открыл свое лицо и рассказал, какие герои будут искать на "Голосі країни" и какую ответственность чувствует перед вокалистами.

"Я благодарен за возможность сесть в тренерское кресло, потому что я давно слежу за "Голосом країни". Чувствую ответственность, ведь я всегда был как футбольный тренер, который находится за кулисами. Мне очень интересно дать толчок новой украинской музыке на "Голосе країни", — сказал Иван.

Клименко работает с такими артистами, как alyona alyona, SKOFKA, Kalush Orchestra и другими.

Напомним, ранее мы писали, что певец Артем Пивоваров стал вторым тренером шоу "Голос країни 13". До этого стало известно, что тренером проекта стала фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина.