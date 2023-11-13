Голова "вовчиць" прокоментувала чутки про тур Олега Винника
Співак Олег Винник планує повернутися на сцену та поїхати в турне містами Європи. Таку інформацію оприлюднив блогер-пліткар Богдан Беспалов. Від самого артиста, який живе в столиці Німеччини, й досі жодної активності в соцмережах. Втім за нього відповідь дала очільниця офіційного фан-клубу співака Олега Винника Валерія Барон.
Про це повідомляє портал "МУЗВАР".
Повернення Винника на сцену
Беспалов заявив, що згідно з інформацією, які йому надали його джерела в Берліні, співак з оновленою командою планує поїхати в благодійне турне містами Європи. Втім, блогер-пліткар запевняє, що насправді в 50-річного артиста є фінансові проблеми і в першу чергу той буде закривати власні проблеми.
"Ламає голову, як саме він може оголосити європейський тур і виступати за кордоном. Підзаробити грошенят на красиве життя за рахунок українських біженок "вовчиць". Тут з прив’язкою тільки на "вовчиць", адже тільки вони, в кращому випадку, підуть на його концерт", — заявив Беспалов.
Портал "МУЗВАР" звернувся за коментарем до Валерії Барон. Через деякий час очільниця офіційного фан-клубу Олега Винника дала перший коментар з приводу інформації, яку поширив Беспалов.
"Олег Анатолійович не коментує пліток і чуток. Як тільки буде підготовка до туру, ЗМІ дізнаються про це безпосередньо від нього. З самого початку війни Олег допомагає ЗСУ власними силами і власними коштами", — заявила вона.
Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий український гуморист висміяв Влада Яму та Олега Винника. Також ми розповідали, що Олег Винник став жертвою шахраїв, які прикривались військовим волонтерством.
Читайте Новини.LIVE!