Голова "вовчиць" прокоментувала чутки про тур Олега Винника

Співак Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

Співак Олег Винник планує повернутися на сцену та поїхати в турне містами Європи. Таку інформацію оприлюднив блогер-пліткар Богдан Беспалов. Від самого артиста, який живе в столиці Німеччини, й досі жодної активності в соцмережах. Втім за нього відповідь дала очільниця офіційного фан-клубу співака Олега Винника Валерія Барон.

Про це повідомляє портал "МУЗВАР".

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Беспалов заявив, що згідно з інформацією, які йому надали його джерела в Берліні, співак з оновленою командою планує поїхати в благодійне турне містами Європи. Втім, блогер-пліткар запевняє, що насправді в 50-річного артиста є фінансові проблеми і в першу чергу той буде закривати власні проблеми.

"Ламає голову, як саме він може оголосити європейський тур і виступати за кордоном. Підзаробити грошенят на красиве життя за рахунок українських біженок "вовчиць". Тут з прив’язкою тільки на "вовчиць", адже тільки вони, в кращому випадку, підуть на його концерт", — заявив Беспалов.

Портал "МУЗВАР" звернувся за коментарем до Валерії Барон. Через деякий час очільниця офіційного фан-клубу Олега Винника дала перший коментар з приводу інформації, яку поширив Беспалов.

"Олег Анатолійович не коментує пліток і чуток. Як тільки буде підготовка до туру, ЗМІ дізнаються про це безпосередньо від нього. З самого початку війни Олег допомагає ЗСУ власними силами і власними коштами", — заявила вона.

Співак Олег Винник. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий український гуморист висміяв Влада Яму та Олега Винника. Також ми розповідали, що Олег Винник став жертвою шахраїв, які прикривались військовим волонтерством.