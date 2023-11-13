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Глава "волчиц" прокомментировала слухи о туре Олега Винника

13 ноября 2023 23:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Глава "волчиц" прокомментировала слухи о туре Олега Винника
Певец Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певец Олег Винник планирует вернуться на сцену и поехать в турне по городам Европы. Такую информацию обнародовал блогер-сплетник Богдан Беспалов. От самого артиста, живущего в столице Германии, до сих пор никакой активности в соцсетях. Впрочем, за него ответ дала глава официального фан-клуба певца Олега Винника Валерия Барон.

Об этом сообщает портал "МУЗВАР".

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Беспалов заявил, что согласно информации, предоставленной ему источниками в Берлине, певец с обновленной командой планирует поехать в благотворительное турне по городам Европы. Впрочем, блогер-сплетник уверяет, что на самом деле 50-летний артист имеет финансовые проблемы и в первую очередь тот будет закрывать собственные проблемы.

"Ломает голову, как именно он может объявить европейский тур и выступать за границей. Подзаработать деньжат на красивую жизнь за счет украинских беженок "волчиц". Здесь с привязкой только на "волчиц", ведь только они, в лучшем случае, пойдут на его концерт", — заявил Беспалов.

Портал "МУЗВАР" обратился за комментарием к Валерии Барон. Через некоторое время руководительница официального фан-клуба Олега Винника дала первый комментарий по поводу информации, которую распространил Беспалов.

"Олег Анатольевич не комментирует сплетен и слухов. Как только будет подготовка к туру, СМИ узнают об этом непосредственно от него. С самого начала войны Олег помогает ВСУ собственными силами и собственными средствами", — заявила она.

Олег Винник
Певец Олег Винник. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что известный украинский юморист высмеял Влада Яму и Олега Винника. Также мы рассказывали, что Олег Винник стал жертвой мошенников, прикрывавшихся военным волонтерством.

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