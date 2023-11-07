Скандальний блогер розповів про плани Винника на повернення в Україну

Співак Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/

Співак Олег Виник з початку повномасштабної війни виїхав до Німеччини. Але, за словами скандального блогера Богдана Беспалова, артист готується до повернення в Україну.

Про це стало відомо з відео з YouTube-каналу BespaLOVmedia.

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Беспалов розповідає, що останнім часом розгорнулась кампанія з "відбілювання" Олега Винника. Адже, за словами блогера, коли людина "закопала свою кар'єру", тепер його друзі намагаються відновити його репутацію, щоб підготвувати медіа-простір до його повернення.

"У чому важливість нашого контенту? Фіксувати ці повернення в інформаційний простір запроданців, зрадників і мовчунів. Тому що вже намагаються. Бо розуміють, що за кордоном вони нікому не потрібні", — коментує Беспалов.

Тож блогер радить уважно ставитися до інформаційного контенту.

"Друзі, аналізуйте, думайте. Тому що інформаційні компанії зараз складають розумно та грамотно, що навіть дуже свідомі люди можуть повестися, тому що це будуть вклинюватися поступово, і воно відпрацьовує ефект 25-го кадру, і потім не помітите, як опинитеся на концерті Олега Винника у Києві", — застерігає Беспалов.

Нагадаємои, що відомий продюсер пояснив, чи повернеться Винник на сцену.

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