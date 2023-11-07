Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Скандальний блогер розповів про плани Винника на повернення в Україну arrow

Скандальний блогер розповів про плани Винника на повернення в Україну

7 листопада 2023 16:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандальний блогер розповів про плани Винника на повернення в Україну
Співак Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Олег Виник з початку повномасштабної війни виїхав до Німеччини. Але, за словами скандального блогера Богдана Беспалова, артист готується до повернення в Україну.

Про це стало відомо з відео з YouTube-каналу BespaLOVmedia.

Читайте також:

Блогер про повернення Винника з Німеччини

Беспалов розповідає, що останнім часом розгорнулась кампанія з "відбілювання" Олега Винника. Адже, за словами блогера, коли людина "закопала свою кар'єру", тепер його друзі намагаються відновити його репутацію, щоб підготвувати медіа-простір до його повернення.

 

"У чому важливість нашого контенту? Фіксувати ці повернення в інформаційний простір запроданців, зрадників і мовчунів. Тому що вже намагаються. Бо розуміють, що за кордоном вони нікому не потрібні", — коментує Беспалов.

Тож блогер радить уважно ставитися до інформаційного контенту.

"Друзі, аналізуйте, думайте. Тому що інформаційні компанії зараз складають розумно та грамотно, що навіть дуже свідомі люди можуть повестися, тому що це будуть вклинюватися поступово, і воно відпрацьовує ефект 25-го кадру, і потім не помітите, як опинитеся на концерті Олега Винника у Києві", — застерігає Беспалов.

Нагадаємои, що відомий продюсер пояснив, чи повернеться Винник на сцену. 

Раніше стало відомо, чи підтримує Олена Шоптенко зв'язок з Олегом Винником.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі