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Зникли безвісти — відомий український гуморист висміяв Яму та Винника

10 листопада 2023 04:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зникли безвісти — відомий український гуморист висміяв Яму та Винника
Український співак Олег Винник. Фото: olegg.vynnyk
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Відомий український актор і гуморист жорстко висміяв артистів Влада Яму та Олега Винника, які виїхали з України на початку повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, вони "зникли безвісти".

Про це пожартував Ігор Ласточкін у новому спеціальному випуску "Ліги сміху".

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Так, Ласточкін разом із командою Збірна Національної гвардії України показали мініатюру про небезпеку на "культурному фронті". До команди входять військові, що стали на захист країни з  перших днів повномасштабної війни на Харківському та Херсонському напрямках.

"Я розумію, ви військові з бойовим досвідом, але ж і тут на культурному фронті теж дуже небезпечно. Я серйозно. Тут не так яскраво, як вам показують по телевізору. Пам’ятаєте Яму, Винника? Зникли безвісти. Тут треба більш обережно, бо це єдиний фронт, на якому тиша в залі може контузити. Тут "дика дичка" не пройде", — пожартував гуморист з Влада Ями та Олега Винника.

Ласточкін також не оминув жартом псевдоблагодійні концерти.

"Звичайно, і втрати є. Артисти робили концерти, зібрали 3 мільйони, в армію 20 відсотків відправили. Ось і рахуйте втрати", — додав він.

Нагадаємо, що за словами скандального блогера Богдана Беспалова, співак Олег Винник, що виїхав до Німеччини, готується до повернення в Україну.

Також ми писали, що український танцівник і хореограф Дмитро Дікусар, який зараз перебуває у складі ЗСУ, висловився про свого колишнього колегу Влада Яму, який втік за кордон.

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