Олег Винник став жертвою шахраїв, які прикривались військовим волонтерством

Співак Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

Поет-пісняр та телеведучий Петро Мага дав інтерв’ю, в якому згадав співака Олега Винника, який від початку повномасштабної війни майже не з’являється у медійному просторі та не веде концерти. Тепер же стало відомо про неприємну ситуацію, в якій опинився 50-річний артист та чим він займався до слави.

Відповідне інтерв’ю з’явилось на YouTube-каналі Rostyslove Production.

Читайте також:

Нові факти про Винника

За словами Петра Маги, Винник став жертвою шахраїв. Ті видавали себе за волонтерів та збирали гроші нібито на автівки для військовослужбовців. Після отримання грошей від співака вони зникли, а потім стали йому погрожували.

"В Олега Винника сталася дуже погана історія. Він передав гроші псевдоволонтерам, які їх вкрали, а потім йому погрожували. Сказали: "Приїдеш — ми тобі голову відстрелимо". І таке було. Велику суму взяли, ніби на машини, і зникли з грошима. Ми намагалися їх знайти, але кому війна, а кому мати рідна", — шокував Петро Мага.

Також Мага звернувся до всіх українців, які цькують Винника за його мовчання. Поміж слів Петро розповів, через що Олегу довелося пройти, перш ніж стати знаменитим.

"Олег Винник виріс при українському товаристві обмежено зрячих людей. Перший свій гонорар він витратив на те, щоб повернути мамі зір. І тоді, коли Олег Винник мив туалети в Німеччині, вас не цікавила його доля. До того, як потрапити в шоу-бізнес, до того як почати співати в Німеччині в мюзиклах, він мив туалети", — підсумував Мага.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий продюсер пояснив, чи повернеться Винник на сцену. Також ми розповідали, чи підтримує Олена Шоптенко зв'язок з Олегом Винником.