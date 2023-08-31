Головні кінопрем'єри вересня: екранізація твору Агати Крісті, бойовики та документалка про Донбас

Глядачі в кінотеатрі. Фото: Google

У вересні на українських глядачів чекає безліч кінопрем’єр. На великі екрани вийдуть як голлівудські високобюджетні стрічки з безліччю знаменитостям, так і європейські артхаусні стрічки й документальний фільм про Донбас.

Новини.LIVE розкаже про головні кінопрем’єри першого місяця осені.

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Нестримні-4 (США) — з 21 вересня

Сильвестр Сталлоне, який працював над сценаріями усіх попередніх частин, 2017 року оголосив про вихід з проєкту через творчі розбіжності. Згодом, заручившись підтримкою акторського складу він повернувся, однак вперше за історію франшизи не став брати участь у написанні сценарію.

Основні зйомки проходили у Великій Британії, Болгарії та Греції. У Салоніках зняли сцени, де збройні сили Греції були залучені як масовка. Бюджет стрічка склав 100 млн доларів. Окрім Сталлоне у фільмі знялися Джейсон Стейтем, Меган Фокс, репер 50 Cent, Дольф Лундґрен, Ренді Кутюр та інші зірки.

Творець (США) — з 28 вересня

Наукова фантастика, бойовик та драма є новою роботою режисера Ґарета Едвардса. До роботи залучили голлівудських зірок, а саме Джона Девіда Вашинґтона, Джемму Чан, Кен Ватанабе, Стерджілл Сімпсон, Еллісон Дженні. Загальний бюджет склав близько 86 млн доларів. Основні зйомки проходили у Таїланді.

Події розгортаються у майбутньому. Насувається початок війни між людством та силами штучного інтелекту. Нещодавно стало відомо, що архітектор штучного інтелекту створив надзвичайно потужну та таємничу зброю, здатну знищити все живе на планеті і тим самим покласти кінець існуванню людства.

Я — Ніна (Україна) — з 7 вересня

Це життєствердна драма, знята за мотивами особистої історії боротьби журналістки та телеведучої Яніни Соколової з онкологією. Він знайомить глядачів із головною героїнею — сильною особистістю, красивою та успішною телеведучою Ніною Сокіл, в яку перевтілилась психологиня, блогерка й акторка Ксенія Хижняк. Ця роль для неї це стало дебютом в кіно.

Також у фільмі зіграли Олексій Тритенко ("Мирний-21", "Я працюю на цвинтарі"), який нині служить у ЗСУ, Максим Панченко ("Червоний. Без лінії фронту"), Ігор Колтовський ("Погані дороги", "І будуть люди", "Червоний").

Пила Х (США, Мексика, Канада) — з 28 вересня

Сюжет нового фільму популярної франшизи відбувається між подіями, показаними у фільмах "Пила: Гра на виживання" та "Пила 2". Смертельно хворий Джон Крамер їде до Мексики, щоб отримати ризиковане експериментальне лікування раком. Проте з'ясовується, що лікування — це афера для обману найуразливіших людей.

Знайшовши нову мету, Крамер повертається до роботи, використовуючи свої хитромудрі смертельні пастки проти шахраїв.

Євродонбас (Україна) — з 28 вересня

Документальний фільм режисера Корнія Грицюка та продюсерки Анни Паленчук, який має на меті розвінчати міфи про "збудований Радянським Союзом" Донбас.

Прем’єра стрічки відбулася на Міжнародному кінофестивалі Kharkiv MeetDocs. "Євродонбас" також показували на Фестивалі східноєвропейського кіно в Німеччині й у Торонто на фестивалі Hot Docs.

Під гіпнозом (США) — з 7 вересня

Трилер, детектив та бойовик зняв за власним сценарієм Роберт Родрігес. Як і у інших фільмах, він залучив у виробничому процесі своїх дітей — чотирьох синів та доньку. Основні зйомки фільму проходили восени 2021 року у місті Остін, штат Техас. За сценарієм саме там розгортаються події фільму.

За сюжетом, детектив поліції Деніел Рурк (Бен Аффлек) болісно переживає зникнення маленької доньки. Одного дня Рурк отримує завдання втрутитися у пограбування банку. На місці він бачить як не знайомі між собою люди злагоджено діють в інтересах злочинців. Аби зрозуміти, що ними керує, Рурк виходить на віщунку Дайану Крус (Алісі Брага).

Привиди у Венеції (США) — з 14 вересня

Детектив знято за мотивами одного з романів Агати Крісті. Це третій фільм після "Східного експреса" та "Вбивства на Нілі", у якому детектива Еркюля Пуаро грає Кеннет Брана. За сюжетом події відбувалися в Англії, але для екранізації їх перенесли до Венеції.

Фільм не є суто детективною історією. Режисер та виконавець головної ролі Кеннет Брана охарактеризував свій новий проєкт як містичний трилер, а дехто з критиків назвав це фільмом жахів. Роман, за яким було знято фільм, один з останніх, написаних Агатою Крісті. За свідченням родичів, частину тексту вона записувала на диктофон, а помічниця передруковувала і допомагала їй редагувати текст.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вже вийшли в український кінопрокат. Також ми розповідали, що в Італії стартував ювілейний 80-ий Венеційський кінофестиваль.