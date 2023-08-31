Главные кинопремьеры сентября: экранизация романа Агаты Кристи, боевики и документалка о Донбассе

Зрители в кино. Фото: Google

В сентябре украинских зрителей ждет множество кинопремьер. На большие экраны выйдут как голливудские высокобюджетные ленты с множеством знаменитостей, так и европейские артхаусные ленты и документальный фильм о Донбассе.

Новини.LIVE расскажет о главных кинопремьерах первого месяца осени.

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Неудержимые-4 (США) — с 21 сентября

Сильвестр Сталлоне, работавший над сценариями всех предыдущих частей, в 2017 году объявил о выходе из проекта из-за творческих разногласий. Впоследствии, заручившись поддержкой актерского состава, он вернулся, однако впервые за историю франшизы не стал участвовать в написании сценария.

Основные съемки проходили в Великобритании, Болгарии и Греции. В Салониках сняли сцены, где вооруженные силы Греции были вовлечены в массовку. Бюджет ленты составил 100 млн долларов. Кроме Сталлоне в фильме снялись Джейсон Стейтем, Меган Фокс, рэпер 50 Cent, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр и другие звезды.

Создатель (США) — с 28 сентября

Научная фантастика, боевик и драма — новая работа режиссера Гарета Эдвардса. К работе привлекли голливудских звезд, а именно Джона Дэвида Вашингтона, Джемму Чан, Кен Ватанабе, Стерджилл Симпсон, Эллисон Дженни. Общий бюджет составил около 86 млн долларов. Основные съемки проходили в Таиланде.

События разворачиваются в будущем. Наступает начало войны между человечеством и силами искусственного интеллекта. Недавно стало известно, что архитектор искусственного интеллекта создал чрезвычайно мощное и таинственное оружие, способное уничтожить все живое на планете и тем самым покончить с существованием человечества.

Я — Нина (Украина) — с 7 сентября

Это жизнеутверждающая драма, снятая по мотивам личной истории борьбы журналистки и телеведущей Янины Соколовой с онкологией. Она знакомит зрителей с главной героиней — сильной личностью, красивой и успешной телеведущей Ниной Сокол, в которую превратилась психологи, блогерша и актриса Ксения Хижняк. Эта роль для нее стала дебютом в кино.

Также в фильме сыграли Алексей Тритенко ("Мирный-21", "Я работаю на кладбище"), который сейчас служит в ВСУ, Максим Панченко ("Красный. Без линии фронта"), Игорь Колтовский ("Плохие дороги", "И будут люди", "Красный").

Пила Х (США, Мексика, Канада) — с 28 сентября

Сюжет нового фильма популярной франшизы проходит между событиями, показанными в фильмах "Пила: Игра на выживание" и "Пила 2". Смертельно больной Джон Крамер уезжает в Мексику, чтобы получить рискованное экспериментальное лечение раком. Однако выясняется, что лечение — это афера для обмана самых уязвимых людей.

Обнаружив новую цель, Крамер возвращается к работе, используя свои хитроумные смертельные ловушки против мошенников.

Евродонбасс (Украина) — с 28 сентября

Документальный фильм режиссера Корния Грицюка и продюсера Анны Паленчук, цель которой развенчать мифы о "построенном Советским Союзом" Донбассе.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале Kharkiv MeetDocs. "Евродонбасс" также показывали на Фестивале восточноевропейского кино в Германии и Торонто на фестивале Hot Docs.

Под гипнозом (США) — с 7 сентября

Триллер, детектив и боевик снял по собственному сценарию Роберт Родригес. Как и в других фильмах, он привлек в производственном процессе своих детей четырех сыновей и дочь. Основные съемки фильма проходили осенью 2021 года в городе Остин, штат Техас. По сценарию именно там разворачиваются события фильма.

По сюжету детектив полиции Дэниел Рурк (Бен Аффлек) болезненно переживает исчезновение маленькой дочери. Однажды Рурк получает задачу вмешаться в ограбление банка. На месте он видит, как не знакомые между собой люди слаженно действуют в интересах преступников. Чтобы понять, что ими руководит, Рурк выходит на прорицательницу Дайану Крус (Алисе Брага).

Призраки в Венеции (США) — с 14 сентября

Детектив снят по мотивам одного из романов Агаты Кристи. Это третий фильм после "Восточного экспресса" и "Убийства на Ниле", в котором детектива Эркюля Пуаро играет Кеннет Брана. По сюжету события происходили в Англии, но для экранизации их перенесли в Венецию.

Фильм не сугубо детективная история. Режиссер и исполнитель главной роли Кеннет Брана охарактеризовал свой новый проект как мистический триллер, а некоторые критики назвал это фильмом ужасов. Роман, по которому был снят фильм, один из последних, написанных Агатой Кристи. По свидетельству родственников часть текста она записывала на диктофон, а помощница перепечатывала и помогала ей редактировать текст.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы уже вышли в украинский кинопрокат. Также мы рассказывали, что в Италии стартовал юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль.