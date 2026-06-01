Антитренди 2026 року: які речі більше не актуальні за версією Андре Тана

Андре Тан. Кадр з відео

Те, що ще зовсім недавно вважалося обов'язковою частиною стильного гардероба, поступово відходить на другий план. Дизайнер Андре Тан розповів, від яких речей варто відмовитися цього сезону та на що звернути увагу натомість.

Балетки

Кілька сезонів поспіль балетки були справжніми фаворитами модниць. Їх носили з джинсами, сукнями, костюмами та навіть спортивними речами. Але схоже, що ця історія добігає кінця. За словами стиліста, популярність естетики balletcore поступово згасає. Разом із нею зникає й масове захоплення балетками.

Натомість увагу радять звернути на мюлі. Таке взуття зараз більше вписується у повсякденні образи. До того ж мюлі вдало поєднують комфорт і стриману елегантність, яка зараз особливо цінується.

Овальні окуляри

Ще рік тому овальні сонцезахисні окуляри можна було побачити буквально всюди. Особливо популярними були моделі в масивних або анімалістичних оправах. Але надмірна популярність часто грає проти тренду. Коли одна й та сама річ з'являється в кожному другому образі, інтерес до неї поступово згасає.

У новому сезоні актуальнішими будуть окуляри з більш чіткою геометрією. Таким чином, квадратні форми, прямі лінії та класичні моделі на кшталт "котячого ока" повертаються на перший план.

Складний декор відходить у минуле

Мереживо, асиметрія, напівпрозорі тканини та романтичні деталі ще недавно були невіддільною частиною багатьох трендів. Проте сьогодні мода рухається в іншому напрямку. Надлишок декоративних елементів поступається місцем простим рішенням. Замість топів із великою кількістю деталей дизайнери пропонують звернути увагу на лаконічні силуети та якісні матеріали.

Шовк, сатин, гладкі тканини та базові фасони зараз краще, ніж складні конструкції з мережива чи численних вставок.

Схоже, що у 2026 році мода робить ставку не тільки на ефектність, а на речі, які працюють довше одного сезону.

