Ідеї літнього манікюру 2026: трендові варіанти на червень

Доглянуті нігті.

Червень уже на порозі, а це означає, що час нарешті втілити в життя ті самі сміливі ідеї манікюру з Pinterest, які весь рік чекали свого часу. Коли, як не влітку, скидати з себе стриманість та експериментувати по повній? До того ж зараз у б’юті-світі в тренді максималізм, тому скромничати точно не варто — жодного "занадто" цього сезону просто не існує.

Який манікюр зробити на початку літа

Якщо хочеться чогось свіжого, придивіться до модних желейних фінішів, текстур із легким мерехтінням та незвичних колірних міксів. Для тих, хто любить класику з родзинкою, чудовим варіантом стане кольоровий френч чи чітка геометрія.

Нижче представлені кілька актуальних трендів, які варто показати своєму майстру на наступному сеансі.

Літні смужки

Геометричні лінії та яскраві смугасті візерунки — суперваріант для тих, хто любить динамічний, але акуратний дизайн.

Смужки в дизайні. Фото: Instagram/glossy.studios

Квіткові мотиви знову в топі

Милі ромашки на нігтях додають образу легкості та справжнього літнього настрою.

Ромашки в манікюрі. Фото: Instagram/glossy.studios

Ефект "Aura nails"

Ніжні кольорові переливи, що нагадують випромінювання аури, залишаються великим хітом завдяки своїй загадковості.

Rose water nails

Ефект напівпрозорих, ніби злегка розмитих рожевих нігтів, який має максимально свіжий, чистий й дорогий вигляд.

Одним словом, міксуйте стилі та не бійтеся яскравих акцентів, адже це літо створене для того, щоб виділятися.

