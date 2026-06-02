Один цвет, который выделит вас в толпе в 2026 году: подсказка от Андре Тана

Стильная девушка в летнем образе. Фото: magnific

Пока модные обозреватели активно обсуждают бирюзовые оттенки и знаменитый цвет Tiffany, украинский дизайнер Андре Тан обратил внимание на другой тренд. По его мнению, именно фуксия станет самым заметным цветом лета 2026 года.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее со ссылкой на сообщение модельера в Instagram.

Он поделился собственным видением сезонных трендов и показал, как интегрировать яркий оттенок в повседневный гардероб.

Какой цвет в одежде будет актуальным этим летом

По словам дизайнера, современная фуксия не имеет ничего общего с розовой волной, которая захватила моду несколько лет назад после выхода фильма о Барби. Теперь этот цвет выглядит более взрослым, уверенным и стильным.

Тан отметил, что фуксия особенно удачно сочетается с денимом — от классического синего до насыщенного темно-синего. Но стилисты советуют экспериментировать и с бирюзовыми оттенками. А если хочется более контрастного образа, дизайнер советует обратить внимание на сочетание с черным цветом.

Читайте также:

Тем, кто пока не готов к столь ярким вещам в гардеробе, модельер предлагает начать с деталей. Сумка, босоножки или другая акцентная обувь цвета фуксии могут освежить даже самый простой летний образ и добавить ему характера.

Так что в этом сезоне именно фуксия претендует на звание цвета, который будет привлекать больше всего внимания на улицах и в модных лентах социальных сетей.

Ранее мы писали о том, что Андре Тан рассказал о вещах, которые больше не в моде в этом году. Пришло время искать им альтернативу.

Также мы сообщали, какие модели обуви будут актуальными летом. Речь пойдет о трех парах, которые уже оценили модницы.